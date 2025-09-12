El Clásico Nacional se vive dentro y fuera de la cancha con Caliente.mx

El fin de semana se viste de fútbol con el Clásico Nacional. El Estadio Ciudad de los Deportes en la Ciudad de México será escenario de dos duelos que prometen intensidad, tanto en la rama varonil como en la femenil, con el Club América recibiendo al Club Deportivo Guadalajara en ambos frentes.

En la rama varonil, el sábado 13 de septiembre a las 21:15 horas, las Águilas llegan invictas, con 17 puntos y en la segunda posición de la tabla. En tanto, las Chivas suman 4 puntos y se encuentran en el lugar 16.

Los antecedentes recientes entre estos 2 grandes equipos han sido en los últimos cuatro choques de temporada regular dentro de los cuales el América suma dos triunfos y dos empates sin goles. En liguilla, la más reciente semifinal terminó 1-0 global a favor de las Águilas.

Los momios en Caliente.mx al momento, son:

América: -167

Empate: +295

Chivas: +425

El Dato Caliente: En torneos de liga, el Clásico Nacional ha tenido 261 ediciones. El balance histórico es muy parejo, con América ligeramente arriba en triunfos con 99, Chivas con 81 partidos ganados e igualmente 81 partidos empatados, lo que alimenta la intensidad y la expectativa en cada nuevo encuentro.

Más que fútbol, un clásico de pasiones

El turno de la Liga MX Femenil, el domingo 14 de septiembre a las 12:00 horas, el América Femenil, posicionado en segundo lugar con 25 puntos, quiere encaminarse hacia su tercer título tras múltiples finales disputadas en los últimos años. Enfrente estará un Chivas que marcha octavo con 17 puntos, pero que confía en el talento de Alicia Cervantes, máxima goleadora histórica de la liga con 162 anotaciones.

El choque también marca contrastes en la dirección técnica: Ángel Villacampa ha dado continuidad al proyecto azulcrema desde 2022, mientras que Antonio Contreras de Chivas Femenil vivirá su cuarto Clásico en el banquillo rojiblanco.

En la ofensiva americanista, la española Bruna Vilamala acumula 5 goles en 8 partidos desde su llegada en el Apertura 2025.

Así se mueven los momios de Caliente.mx:

América Femenil: -162

Empate: +265

Chivas Femenil: +450

El Clásico Nacional no solo enfrenta a dos instituciones históricas, sino también a dos realidades deportivas muy distintas. América llega con respaldo estadístico; Chivas, con la ganas de reivindicarse.

En ambos casos, el sello de Caliente.mx estará presente en el frente de las camisetas, recordando que la rivalidad más grande de México se vive y disfruta a través de una experiencia diferenciada dentro de la plataforma de Caliente.mx.

