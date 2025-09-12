IP respalda aranceles a asiáticos

La asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) y la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco CDMX) respaldaron la iniciativa del Gobierno de México para imponer aranceles a mil 463 fracciones por ser una medida que busca proteger la industria nacional y garantizar la libre competencia en condiciones de mercado.

La AMIA destacó que la medida ayudará a garantizar la llegada de inversiones, pues se busca que cada empresa que tenga participación en el mercado nacional “lo haga bajo condiciones equitativas, en apego al marco legal y regulatorio”, por su parte, la Anpact coincidió en que incentivará la derrama económica, la innovación y ayudará a generar empleo y “fortalecer la cadena de valor y suministros en nuestro país”.

Finalmente, la Canaco CDMX añadió que la iniciativa también es un paso para la preservación de 325 mil empleos formales y “defender el poder adquisitivo de los consumidores mexicanos frente a prácticas de competencia desleal…”.