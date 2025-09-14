Último día para adquirir cachitos del sorteo ‘México con M de Migrante’

Sorteo "México con M de Migrante" de la Lotería Nacional busca visibilizar y apoyar a la comunidad migrante mexicana.

Este domingo vence el plazo para adquirir boletos del Gran Sorteo Especial No. 303 “México con M de Migrante”, organizado por la Lotería Nacional. El sorteo entregará un Premio Mayor de 255 millones de pesos, dividido en 10 premios de 25.5 millones de pesos cada uno.

De acuerdo con el comunicado de Lotería Nacional, cada cachito tiene un costo de 200 pesos y todavía se puede comprar a través de miloteria.mx, en más de ocho mil puntos de venta en todo el país y con más de dos mil vendedores autorizados.

El sorteo se celebrará este lunes 15 de septiembre en el Patio de Carteros del Palacio Postal, a las 16:00 horas, y podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la institución.

Reconocimiento a la comunidad migrante

La Lotería Nacional informó que esta emisión, compuesta por 10 diseños distintos, busca visibilizar y celebrar la vida de las y los migrantes mexicanos, enviando el mensaje de que “no están solos, México los acompaña en espíritu, con orgullo y gratitud por su valentía”.

La presidenta Claudia Sheinbaum determinó que los recursos obtenidos se destinarán directamente a apoyar a comunidades migrantes, como muestra del compromiso del Gobierno de México con quienes mantienen viva su identidad nacional fuera del país.

Una de las emisiones más importantes del año

El sorteo ofrecerá una bolsa total de más de 424 millones de pesos, con 128 premios directos y más de 48 mil premios en conjunto. Además del Premio Mayor, se incluyen:

5 premios de 10 millones de pesos cada uno

5 premios de 5 millones de pesos cada uno

15 premios de 1 millón de pesos cada uno

18 premios de 500 mil pesos cada uno

25 premios de 250 mil pesos cada uno

50 premios de 100 mil pesos cada uno

2 premios por aproximación de 1.1 millones de pesos cada uno

2 premios por aproximación de 550 mil pesos cada uno

Miles de premios menores y reintegros.

Esta edición coincide con las celebraciones patrias en México y el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, de forma que se unen símbolos de identidad con la labor y aportaciones de casi 40 millones de mexicanas y mexicanos que residen en ese país.

