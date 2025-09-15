Modelo cumple 100 años y celebra con homenaje a los mexicanos

Fue en abril pasado cuando Grupo Modelo reiteró su compromiso con México, al anunciar una inversión de 3 mil 600 millones de dólares para el periodo 2025-2027, alineando su estrategia al Plan México, esta inversión se da a conocer el mismo año en el que la cervecera cumple su primer centenario de operación.

En 1925 panaderos usaron levadura para elaborar una nueva cerveza, lo que dio paso a un legado que hoy forma parte de la identidad cultural del país, y es que durante un siglo, Corona ha trascendido como un ícono nacional que acompaña celebraciones, reuniones, momentos históricos y a generaciones enteras.

El Dato: Desde 2013 Grupo Modelo forma parte de An InBev, grupo cervecero con sede en Bélgica. Hoy cuenta con 17 marcas nacionales.

Ahora, en el marco de su aniversario número 100, la marca de Grupo Modelo anunció una serie de iniciativas que rinden homenaje a los consumidores mexicanos que han sido parte de esta historia y que, como Corona, “dan el Extra por México”.

Corona nació con el espíritu de innovar y de representar lo mejor del país. En estos 100 años, su presencia ha estado ligada al cine, la música y el entretenimiento, al tiempo que ha conquistado mercados internacionales y se ha posicionado como la cerveza mexicana más reconocida en el mundo. Hoy, con una visión renovada, la marca busca agradecer a quienes han hecho de ella un símbolo de identidad.

“Corona nació con la visión de dar el Extra y hoy, 100 años después, ese mismo espíritu nos impulsa a mirar hacia adelante. Este primer siglo es el inicio de una nueva etapa donde queremos seguir inspirando a los mexicanos a conquistar lo que viene. ¡Vamos por 100 años más, poniendo en alto la grandeza de México mediante el Extra que nos define!”, afirmó Yune Aranguren, directora de Marcas Core en Grupo Modelo.

Bajo el lema “100 años impulsando el Extra de México”, la conmemoración no se limita a una fecha, sino que se convierte en una plataforma de experiencias musicales, culturales y de gratitud hacia los consumidores. La estrategia incluye desde ediciones especiales hasta festivales que llevarán la música y el espíritu de Corona a distintas regiones del país.

INICIATIVAS DE LOS 100 AÑOS. Entre las acciones anunciadas destacan los Corona Sessions, festivales que recorrerán ciudades como Guadalajara, Monterrey y Mérida. Estos encuentros musicales, que se suman a los 15 años del Corona Capital, buscan acercar a más mexicanos a una experiencia cultural que se ha consolidado como referente de la escena latinoamericana. Para conmemorar estas celebraciones, la marca diseñó tres latas especiales y una edición exclusiva del festival que simboliza la unión de generaciones a través de la música.

Otra de las sorpresas será un espectáculo en el corazón de la Ciudad de México, programado para septiembre, con el que la marca pretende “encender” la capital y compartir con los habitantes de la urbe una experiencia inolvidable.

Asimismo, Corona presentó una edición especial de lata conmemorativa, que mantiene su diseño emblemático, pero incorpora el logotipo del centenario y palabras que reflejan la esencia de su historia: celebrando, honrando, dando, exportando e impulsando. En la parte posterior, un manifiesto reafirma la identidad de la marca con la frase: “Corona es nuestro nombre y Extra nuestro apellido”.

En materia de promociones, la cervecera anunció la “Promo del Siglo”, que ofrece a los consumidores la posibilidad de ganar experiencias únicas. Al escanear el código QR de la corcholata, cada botella puede convertirse en un boleto para asistir con todo pagado y tres acompañantes a los partidos de la Selección Nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026; paquetes con gastos cubiertos para disfrutar de los festivales Corona Capital en distintas ciudades; así como miles de Coronas gratis. En total, se activan 300 millones de oportunidades de ganar al instante.

UN LEGADO. A lo largo de sus primeros 100 años, Corona no sólo se ha consolidado como la cerveza más representativa de México, sino también como un embajador cultural en el extranjero. Su posicionamiento internacional y su arraigo local reflejan una dualidad única: ser una bebida que representa orgullo nacional y, al mismo tiempo, un símbolo de hospitalidad y celebración en el mundo.

La conmemoración de este centenario es también un punto de partida. Con su mirada puesta en las próximas décadas, la marca busca proyectar el espíritu del Extra hacia nuevas generaciones y reafirmar su compromiso de seguir acompañando a los mexicanos en cada momento.