Michoacán será sede de la Bienal OriGIn 2025

Del 8 al 10 de octubre se realizará en Morelia, Michoacán la Bienal de OriGIn 2025 “Encuentro Internacional de Indicaciones Geográficas”, que tiene como objetivo que tanto productores locales y nacionales adquieran conocimientos y desarrollen modelos exitosos de otras partes del mundo.

Las indicaciones geográficas son un instrumento para identificar un producto con un lugar geográfico específico y que se encuentra protegido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

En la presentación del evento, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció a las autoridades federales el apoyo para que se realizara la Bienal en esa entidad, y señaló que las indicaciones geográficas son una de las figuras de propiedad intelectual que salvaguardan a las regiones y su cultura productiva.

Asimismo, señalo que las indicaciones geográficas se encuentran alineadas con el Plan México, iniciativa que ha impulsado el Gobierno de México, pues si se protegen las economías locales y regionales, también se fortalece la economía nacional.

Por su parte, el director general del IMPI, Santiago Nieto Castillo, coincidió en que si se desea la “transformación económica” del país con el Plan México: que se puedan sustituir las importaciones y mejorar el contenido nacional de las exportaciones, es necesario “el reconocimiento y la producción del ámbito local, es decir, que la economía local se fortalezca y la ruta de fortalecimiento de las economías locales pasa precisamente por las indicaciones geográficas”.

En el encuentro que se llevará a cabo el próximo mes, estarán presentes algunas de las indicaciones geográficas más representativas como el tequila, y tendrá una participación especial el Iris Whiskey, ya que en 2025, se celebran 50 años de relaciones diplomáticas entre Irlanda y México.

“Es importante mencionar cuál es la importancia y la relevancia de las indicaciones geográficas en el mundo, en la economía. OriGIn realiza una encuesta cada año acerca del impacto económico de las indicaciones geográficas más relevantes de distintos continentes, y se observa una derrama económica de 79 mil millones de euros al año. Esta es la importancia de una gestión adecuada de las indicaciones geográficas y de lo que veremos en esta cumbre internacional en Michoacán”, señaló Cástor Estrada Robles, director de Casa de las Artesanías de Michoacán.

OriGIn tiene como sede Suiza, pero gracias al trabajo que ha realizado el Gobierno estatal en materia de protección e impulso a las indicaciones geográficas se logró que este año la entidad acogiera el encuentro internacional.

“Hace 2 años, en el 2023, se llevó a cabo en Ginebra, Suiza y gracias al trabajo que ha hecho el gobierno de Michoacán en materia de protección e impulso a las indicaciones geográficas se presentó el expediente para la postulación y para que México, en específico Morelia, Michoacán, sea la sede”, añadió Estrada Robles.

