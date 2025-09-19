Pide la IP transparencia en T-MEC

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que las consultas públicas para evaluar el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) deben ser transparentes y participar todos los sectores productivos y organizaciones empresariales que se encuentren en el país; además, sostuvo que intervendrá “en el cuarto de junto” con propuestas que permitan una mayor integración económica y que protejan los beneficios alcanzados con el tratado sobre comercio, inversión y empleo.

“El T-MEC no sólo constituye una plataforma comercial, sino también un marco regulatorio que garantiza certeza jurídica en inversiones y establece disciplinas en materia laboral, ambiental, digital y de propiedad intelectual. Por ello, insistimos en que las consultas en curso deben integrar la voz de empresarios, trabajadores y sociedad civil, de modo que cada tema acordado refleje el interés compartido de los tres países”, indicó.

Reiteró que el acuerdo es necesario porque contribuye con casi un tercio del PIB mundial y una cuarta parte del comercio global; y que pronto se reunirá con autoridades y empresarios estadounidenses para impulsar la “agenda de integración”.