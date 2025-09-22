Festivales dan empujón a Banamex

Derivado de diversos factores como el apetito de riesgo luego de la pandemia de Covid-19, pero sobre todo, debido a la llegada de talentos importantes al país con espectáculos impresionantes, Banamex coloca mensualmente alrededor de 150 mil tarjetas de crédito.

En el marco del lanzamiento de la Tarjeta de Crédito LineUp Banamex, Rubén Navarrete, director de Tarjetas de Crédito, explico que dentro de Banamex han realizado muchas iniciativas para incrementar el número de tarjetas que otorgan, desde nuevos productos, hasta mejoras en los canales de venta y experiencia del cliente.

“(Cuando hay) un festival o un concierto, por supuesto que la originación de tarjetas de crédito, cuando vienen los grandes talentos y va a ser la preventa, se ve en los números cómo el volumen de solicitudes de tarjeta de crédito suben automáticamente”, destacó.

El Dato: Con Lineup, los clientes podrán acumular puntos en el programa de lealtad y con ellos podrá adquirir boletos y acceder a beneficios como preventas o 2X1.

Previamente, directivos de Banamex, Ocesa y Visa, lanzaron la tarjeta de crédito LineUp, la cual está diseñada para los fans de la música, el teatro y los espectáculos en vivo.

“Reafirmamos nuestro liderazgo como El Banco Nacional del Entretenimiento. Con la Tarjeta de Crédito LineUp Banamex lograremos que los espectadores disfruten los espectáculos en vivo como nunca, recompensando su pasión, con puntos para los boletos de sus conciertos y festivales”, dijo Navarrete.

Por su parte, Armando Calvillo, director de Marketing de Ocesa, dijo que como empresa se encuentran comprometidos con crear experiencias memorables. “Con LineUp, damos un paso más para personalizar la experiencia del usuario, diferenciarnos en el mercado y construir relaciones de largo plazo con nuestras audiencias”.

En tanto, Jorge Becil, vicepresidente de Desarrollo de Negocio de Visa México, sostuvo que desde su trinchera la compañía innovó para que cada experiencia de pago sea más simple, segura y sin fricciones, y otro pequeño paso adelante.