FMI sube previsión del PIB para México a 1.0%

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó su previsión de crecimiento para la economía nacional a 1.0 por ciento, 0.8 puntos porcentuales por arriba de la que estimó en julio pasado, el organismo prevé una desaceleración para este año, pero un repunte en el siguiente. Asimismo, destacó que si México requiere alcanzar el “éxito económico” será necesario corregir el déficit en infraestructura, fortalecer el Estado de derecho y aumentar la integración con sus socios comerciales.

“Los riesgos a corto plazo para la actividad están equilibrados en términos generales. El recrudecimiento de las tensiones comerciales y las condiciones financieras mundiales más restrictivas presentan riesgos a la baja para la actividad”, indicó.

El Tip: El FMI estima que el peso se encuentra protegido por amortiguadores externos sólidos y una posición externa que es congruente con los fundamentos económicos.

Según el organismo, la consolidación fiscal, la política monetaria y las presiones arancelarias de Estados Unidos han afectado el consumo privado y la inversión; no obstante, las exportaciones han sido “resilientes”, y en ese sentido, “el historial de México de políticas y marcos de políticas sumamente sólidos” han logrado que el país pueda sortear la incertidumbre.

TE RECOMENDAMOS: Ejecutada en cinco años Grupo Lamosa anuncia inversión de 200 millones de dólares en construcción de planta en Tlaxcala

Aunque, señaló que también hay riesgos al alza en la perspectiva económica, especialmente, por una demanda más fuerte a la esperada en Estados Unidos” y por una mejora de la incertidumbre arancelaria, así como por una revisión favorable del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Se espera que el crecimiento se acelere en cierta medida en 2026, si bien el efecto de los aranceles y la incertidumbre comercial seguirán persistiendo”, indicó el FMI luego de la Misión que realizó entre agosto y los primeros días de septiembre para la realización de la consulta del Artículo IV de 2025.

Respecto a la inflación sostuvo que se ha moderado y espera que se converja a la meta del Banco de México (Banxico) de 3.0 por ciento en el segundo semestre del próximo año, por ello las decisiones de política monetaria deberán relajarse hasta que se encuentre en “trayectoria” para alcanzar el objetivo del banco central.

El FMI señaló que, si bien la inflación subyacente y las previsiones de la inflación en el país se han mantenido estables, aún se encuentran por arriba de la meta del banco central mexicano; también las presiones inflacionarias se han disminuido y “el menor aumento de los precios de los alimentos ha acercado el nivel general de la inflación a la meta de Banxico”; empero, hay ciertas presiones en la subyacente de bienes, a pesar de la reducción en los servicios.

También indicó que, la expansión fiscal que se vio en 2024, podría revertirse en este año, es imperante que se trabaja en reducir la deuda pública, y previó que el déficit de 2025 se ubique en 4.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en contraposición con la meta que fijó el gobierno federal de 3.9 por ciento.

“Sin embargo, las metas de déficit para 2026 y años siguientes propuestas en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 implicarían un aumento sostenido de la relación entre la deuda bruta y el PIB a lo largo del tiempo —acercándose a 61.5 por ciento del PIB en 2030 bajo los supuestos macroeconómicos del personal técnico del FMI—, lo que dejaría la dinámica de la deuda en una situación de vulnerabilidad ante choques”, agregó.

Y a pesar de que la deuda pública es sostenible, consideró que es necesario que se siga una trayectoria de consolidación fiscal “más ambiciosa e intensa en su etapa inicial” de esa forma se fortalecerán los planes fiscales y se evitará un aumento, además, habrá “espacio fiscal” para compensar los riesgos externos.

Comportamiento del PIB ı Foto: Imagen: Especial