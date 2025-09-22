Grupo Lamosa anuncia inversión de 200 millones de dólares en construcción de planta en Tlaxcala

El Grupo Lamosa anunció una inversión de 200 millones de dólares para la construcción de una nueva planta de revestimientos cerámicos de alta productividad en el centro del país.

La inversión será ejecutada en varias fases durante los próximos cinco años y busca incorporar tecnología de última generación y fortalecer la capacidad de atención al mercado en la nueva instalación, situada en el estado Tlaxcala, dijo en un comunicado.

Esta nueva mega planta dará una gran contribución a la creación de empleos, así como al desarrollo económico de las comunidades cercanas.

Inversión ayudará a la generación de empleo en el estado ı Foto: Cuartoscuro

La fundación de Grupo Lamosa data de la apertura de una pequeña fábrica de ladrillos ubica en Monterrey, Nuevo León, bajo el nombre de Compañía Manufacturera de Ladrillos de Monterrey, arrancando apenas con 75 trabajadores y produciendo 20 millones de ladrillos al año. Se convirtió en pionero en México en la elaboración de productos como azulejos, pisos y barro blocks.

Grupo Lamosa comenzó a cotiza sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, para el año de 1951, por lo que cuenta con más de 70 años. Siendo hasta 1995 cuando modificó su razón social de Ladrillera Monterrey a Grupo Lamosa, colocándose como una empresa con estándares internacionales de calidad.

En 1974 la empresa ya había adquirido una planta en el estado de Tlaxcala llamada ‘Kerámika’ dedicada a pisos y azulejos.

