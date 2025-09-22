Multiva contrata ‘artillería pesada’ legal para su incursión en los fideicomisos

La directora General de Banco Multiva, Tamara Caballero, aseguró que la entidad contrató los servicios de al menos cuatro firmas legales de talla internacional para garantizar el éxito y mitigar los riesgos en el traspaso de fideicomisos provenientes de CIBanco, acusado de narcolavado por el Departamento del Tesoro estadounidense.
Se trata de Sidley Austin, White & Case, Galicia y Abogados, Ernst & Young, entre otros, quienes asesoran al banco, después de oficializar la compra del negocio el 5 de septiembre en un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
- El Dato: Sidley Austin, además de tener en sus filas a Barack y Michelle Obama, participó en la venta de Citi Global Alternatives LLC en 2025.
Caballero comentó a La Razón que Multiva ha mantenido informadas en todo momento a las instancias regulatorias estadounidenses sobre el desarrollo de esta transacción y que para ello cuenta con el respaldo de asesores especializados internacionales para asegurar el pleno cumplimiento de las regulaciones aplicables en Estados Unidos.
Este es el precio del dólar HOY martes 23 de septiembre de 2025
“Sidley Austin ha desempeñado un papel clave en el asesoramiento normativo y regulatorio ante las autoridades estadounidenses para esta operación, y continuará brindando consultoría al banco en los próximos años”, dijo.
Agregó que esta contratación se dio con el objetivo de fortalecer los procesos operativos y garantizar así el cumplimiento normativo de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.
- El Tip: Galicia y Abogados llevaron el caso de Fotowatio, empresa generadora de energía que demandó a México ante el Banco Mundial en 2021.
Explicó que antes de asumir cualquier contrato, realizarán “procesos rigurosos” de debida diligencia para asegurar que los fideicomisos cumplen con la regulación y con sus estándares internos.
“El negocio estará siempre alineado a las mejores prácticas y a lo que establecen las autoridades financieras”, aseguró.
Señaló que la transferencia de operaciones se llevará a cabo de manera expedita, ordenada y transparente y que durante esta etapa de transición, se aplicarán “estrictos” controles regulatorios y operativos, con el acompañamiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como de todas las autoridades financieras.
También dijo que Multiva asumió esta responsabilidad con un “profundo sentido de compromiso” y la convicción de que la confianza depositada será correspondida con integridad, eficiencia y cercanía con los clientes, especialmente con los participantes de los servicios fiduciarios y de Representante Común (Rep Com), que, comentó, confían en la solidez del sistema financiero.
Previamente, La Razón dio a conocer que expertos señalaron que el traspaso de fideicomisos de CIBanco a la banca de desarrollo o a otras instituciones representaba un “gran reto” legal.
Esto porque el banco acusado podría “heredar” problemas a los nuevos administradores, en este caso a Multiva.
Al respecto, Caballero comentó que activaron un plan de continuidad operativa que incluye migración segura de datos, validación de accesos, capacitación del personal transferido y auditorías. “Estamos integrando procesos, talento y tecnología para asegurar una transición ordenada y eficiente”, dijo.
Descartó que Multiva adquiera más negocios de CIBanco o Intercam Banco, ya que se concentrarán en establecerse en el sector de fideicomisos.
“Hoy nuestra prioridad no es adquirir más activos, sino concentrarnos en integrar y administrar de manera impecable el negocio fiduciario que acabamos de incorporar”, aseguró.