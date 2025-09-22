Sector energético

Obtiene Refinería Olmeca tercer lugar en el Premio Internacional a la Excelencia en Proyectos 2025

El galardón destaca la excelencia en la planeación, ejecución y operación de proyectos de gran escala; la Refinería Olmeca produce con altos estándares de calidad: Gasolina Pemex Magna, Gasolina Pemex Premium, Diésel Ultra Bajo Azufre (DUBA), Coque, Azufre, Gas LP, Propileno y Diésel Ecológico (DECO)

Momento de la premiación. Foto: Especial.
La Razón Online

Con gran orgullo, Petróleos Mexicanos (Pemex) anuncia que la Refinería Olmeca, ubicada en Paraíso, Tabasco, ha sido galardonada con el tercer lugar del Premio Internacional a la Excelencia en Proyectos IPMA 2025 (International Project Management Association), en la categoría de megaproyectos, celebrado en Berlín, Alemania.

Este reconocimiento posiciona a la Refinería Olmeca como uno de los proyectos de gran escala más sobresalientes a nivel global, por su planeación, ejecución y eficiencia operativa, lo cual reafirma el compromiso de nuestro país con la innovación y el desarrollo en el sector energético.

Este logro es resultado del esfuerzo y dedicación de directivos, trabajadoras y trabajadores que participaron en su construcción y puesta en marcha de este proyecto, que representa un pilar fundamental en la soberanía energética de México.

La Refinería Olmeca es la única refinería del Sistema Nacional de Refinación (SNR) que está diseñada para procesar 100 por ciento de petróleo crudo Maya (+/- 22° API). Está integrada por 17 plantas de proceso con tecnología de última generación, lo cual permite la elaboración de productos petrolíferos con altos estándares de calidad, como: Gasolina Pemex Magna, Gasolina Pemex Premium, Diésel Ultra Bajo Azufre (DUBA), Diésel Ecológico (DECO), Coque, Azufre, Gas LP y Propileno.

Es importante destacar que la Refinería Olmeca es la única en México que produce Diésel Ecológico, que es utilizado para abastecer a la Península de Yucatán y, al mismo tiempo, como combustible para el Tren Maya.

