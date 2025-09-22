UPS y Estafeta no alcanzan acuerdo

Estafeta dio a conocer que los planes para ser adquirido por la firma United Parcel Services (UPS), se dieron por terminados, al no alcanzar un acuerdo en los términos finales de cierre.

El anuncio de Estafeta se da a conocer luego de que en julio de 2024, UPS refirió que tenía la intención de adquirir al integrador logístico.

De acuerdo con la explicación de la compañía, la transacción concluiría durante el primer semestre de este 2025; no obstante, la firma anunció a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que la operación se canceló desde el pasado 17 de agosto.

TE RECOMENDAMOS: Recorte de tasas 2025 Ven expertos recorte de 25 pb a tasa de Banxico

“Estafeta seguirá operando con la misma solidez, calidad y confiabilidad que nos ha caracterizado a lo largo de estos 46 años de historia. Nuestro enfoque continúa en estar cerca de nuestros clientes para brindar un servicio logístico de excelencia, asegurando la continuidad de nuestras operaciones y fortaleciendo la relación que hemos construido juntos”, dijo Estafeta en un comunicado.

El Dato: Estafeta es una compañía mexicana líder en servicios de paquetería y se preveía ser absorbida por UPS para seguir expandiéndose.

La compañía añadió que continuarán trabajando con determinación, inversión constante, generación de empleo y compromiso con México.

Es importante mencionar que esta noticia se da a conocer en un contexto en el que Estados Unidos buscó, a través de una orden que prohibe que la paquetería con valor menor a 800 dólares entré al país vecino sin el pago de un arancel.

“Con nuestro propósito superior más presente que nunca “acercar personas y conectar negocios, nos mueve”, seguimos impulsando el crecimiento de nuestros clientes y socios”, señaló la firma.