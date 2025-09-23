Busca Gobierno combate al contrabando

En un esfuerzo de coordinación interinstitucional, los titulares de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales; de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez, suscribieron un acuerdo de colaboración para facilitar el intercambio de información, a fin de fortalecer el combate al contrabando de mercancías de procedencia ilícita.

Con este convenio, el intercambio de datos se realizará a través de la información que contiene la Carta Porte digital, creada por la autoridad fiscal en 2022, y desde esta herramienta las tres instituciones podrán establecer mecanismos de control para la inspección, verificación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al traslado de bienes y mercancías, lo que les permitirá tener plena trazabilidad y reforzar los actos de fiscalización.

350 CFDIs por segundo emite el SAT a través del sistema electrónico

Este mecanismo digital fue desarrollado por el SAT, con el objetivo de registrar la información detallada de los bienes o mercancías que son objeto de traslado en territorio nacional, además de incluir datos de identificación de los medios de transporte, de las personas involucradas en el traslado, así como del origen y destino de los productos.

Martínez Dagnino destacó que con la firma de este instrumento, el órgano tributario facilita el uso de la Carta Porte con acciones conjuntas de capacitación para garantizar un comercio justo.

“Estamos convencidos que trabajando juntos, se fortalece el Estado de derecho para construir un México más próspero y seguro”, afirmó.

Refirió que a través del sistema de factura electrónica se emiten más de 350 CFDI’s por segundo y, desde enero del 2022, y con corte al 31 de agosto de 2025, se han emitido mil 510 millones de facturas con complemento Carta Porte, por cerca de 140 mil emisores únicos.

Al respecto, el secretario de Marina celebró la suma de voluntades para suscribir este acuerdo y dijo que uno de los objetivos es dar mejores condiciones de seguridad al movimiento de mercancías en el país.

El titular de la SICT destacó la importancia del trabajo interinstitucional para avanzar en materia de planeación de movilidad integral e innovación.