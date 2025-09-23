En julio, actividad económica se contrae a tasa mensual y anual

En julio, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se contrajo 0.9 por ciento respecto a junio, en términos reales, y 1.2 por ciento en su comparación anual, en ambos casos por un descenso en las actividades primarias y secundarias, indicó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En julio 2025, y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de la Actividad Económica #IGAE presentó las siguientes variaciones:

⬇️-0.9% mensual

⬇️-1.2% anual



Por componente, las variaciones mensuales fueron:

⬇️-3.0% primarias

⬇️-1.2% secundarias

⬇️-0.4% terciarias



pic.twitter.com/FrIIC6oS2v — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 23, 2025

En la comparación mensual, el retroceso fue originado por una caída de 3.0 por ciento en las actividades primarias o las agropecuarias; además, las secundarias o las que tienen relación con la industria disminuyeron 1.2 por ciento, siendo el sector de la construcción y las industrias manufactureras las de mayos descenso con 1.2 y 1.6 por ciento, respectivamente, seguido de Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final con una reducción de 0.1 por ciento; en cambio la minería registró un incremento de 1.9 por ciento.

Por su parte, las actividades terciarias o las que tienen relación con los servicios también descendieron 0.4 por ciento, causado por un descenso en comercio al por mayor, 0.3 por ciento; comercio al por menor, 0.4 por ciento; transportes, correo y almacenamiento, 1.0 por ciento; servicios inmobiliarios, y de alquiler de bienes muebles e intangibles, 0.2 por ciento; Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, 1.1 por ciento; Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, 1.3 por ciento; Otros servicios excepto actividades gubernamentales, 0.9 por ciento y Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales, 0.4 por ciento.

Por su parte, en la comparación con julio de 2024, el IGAE mostró que las actividades primarias tuvieron un desplome de 12.2 por ciento, las secundarias cayeron 2.8 por ciento y las terciarias se incrementaron 0.4 por ciento.

La caída en las actividades industriales fue causada por una contracción de la minería de 5.9 por ciento; Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, 3.7 por ciento; Construcción, 4.1 por ciento y de las industrias manufactureras con 1.8 por ciento.

A su vez, las actividades terciarias que registraron mayores pérdidas fueron Comercio al por mayor, 6.7 por ciento; Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, 4.9 por ciento; Otros servicios excepto actividades gubernamentales, 1.7 por ciento; Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales y Transportes, correos y almacenamiento con 0.1 y 0.5 por ciento, respectivamente.

