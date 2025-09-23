Revoca CNBV licencia a Came; entra en liquidación y en disolución

Un grupo de personas que acusa fraude de CAME, en una fotografía del pasado 24 de abril.

El Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came) entró en estado de disolución y liquidación luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó su autorización para operar como Sociedad Financiera Popular (Sofipo), ante ello, los ahorradores reiteraron que seguirán luchando para obtener la totalidad de sus recursos, ya que la operación fue “un fraude”.

“…El Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., ha entrado en estado de disolución y liquidación, derivado de la revocación de la autorización que, para funcionar y operar como Sociedad Financiera Popular, le notificó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), con fecha 19 de septiembre del 2025”, agregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un aviso publicado en Diario Oficial de la Federación (DOF).

Asimismo, notificó que los ahorradores o las partes interesadas tendrán 180 días naturales a partir de la publicación en el DOF para realizar una solicitud dirigida a Came y les sean pagadas las “obligaciones garantizadas”.

El Dato: Came dejó de operar en abril de 2025 y fue intervenida por la CNBV en junio. Los ahorradores deberán recibir un pago garantizado de entre 25 y 29 mil Udis.

“La solicitud referida, deberá presentarse debidamente llenada y firmada por el ahorrador o interesado, en el domicilio o a través de los medios digitales antes mencionados… Asimismo, deberá acompañarse copia de cualquier justificante de los depósitos de dinero no incluidos en los estados de cuenta que se presenten”.

Se determinó, además que el pago será por el equivalente a 25 mil Unidades de Inversión (Udis) de acuerdo con el valor que se tuvo el 19 de septiembre del año en curso; es decir, cada ahorrador que acredite haber depositado dinero en la financiera recibirá 213 mil 560.7 pesos.

“El Pago de Obligaciones Garantizadas se realizará en la oficina de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V. (en liquidación), o en cualquiera de las oficinas o lugares que se indican al final de este comunicado, en el que se haya recibido la solicitud, considerando el medio establecido por el ahorrador o interesado para recibir el mismo”, indicó el anuncio.

8.543 pesos es el valor actual de las Unidades de Inversión

32 sucursales tenía la entidad financiera en todo el país

El Fondo de Protección determinó que el pago se tendrá que realizar 80 días naturales después de que se validó la procedencia de la información recibida.

Al respecto, Lizbeth Morales, una de las afectadas por la financiera, rechazó la decisión de las autoridades, al asegurar que no se puede dar por sentado una revocación o una quiebra cuando existió un fraude para los que creyeron en la entidad.

“No es una revocación ni una quiebra como lo han querido seguir manejando con su retórica pública, esto es un fraude, un fraude confeso por dos de los socios: Jorge Chávez y Pablo Cobas”, aseveró en entrevista con La Razón.

Sostuvo que los ahorradores seguirán exigiendo que se les regrese su dinero de forma íntegra, porque el caso es similar al de Ficrea, “y es la misma historia que se repite cada año” donde “la solución” más fácil que toman las autoridades es declarar la revocación de la licencia, pagar el seguro a las personas que sufrieron algún daño patrimonial y dejar a las personas empobrecidas.

“México no es pobre, está empobrecido por sus autoridades corruptas y no es así. Aquí alguien nos robó y alguien nos lo tiene que pagar, las autoridades no hicieron su trabajo de regular ni de prevenir. Y se tienen que hacer responsables por no hacer su trabajo”, indicó Morales.

Asimismo, mencionó que si la CNBV no hizo lo que le correspondía, al menos, las autoridades deberían “ser honorables” y responder por lo que no hicieron bien, “somos muchos ahorradores que pasamos el seguro por mucho porque confiamos en la institución y en la falsa información que se publicaba de que Came era una empresa segura y que tenía un Icap bueno”; no obstante, fue en noviembre del año pasado cuando se descubrió que desde hacía cuatro años se tuvo un plan para defraudar a las personas ahorradoras, “sin embargo, la Comisión no hizo nada al respecto y siguió permitiendo que Came operara dejándonos sin nuestro dinero”.

A su vez, la CNBV emitió un comunicado donde informó que, tras la intervención gerencial que se le realizó a Came en junio de 2025, y la posterior revocación de licencia a la financiera, realizada el pasado 19 de septiembre, “se pone en marcha el proceso de pago a los ahorradores, conforme a lo establecido en la Ley de Ahorro y Crédito Popular”.

Dicho pago consistirá en la devolución de 25 mil y no 23 mil Udis como se había asentado con los recursos del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores (Prosofipo), y que en moneda nacional equivale a 219 mil pesos, y que se logrará cubrir al 99.5 por ciento de los ahorradores de Came, o un total de 169 mil 564 personas.

“El proceso de pago será ordenado, transparente y accesible. El día de hoy se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las bases para realizar la solicitud de cobro. Los ahorradores podrán hacer su trámite a través de la plataforma electrónica www.fondodeproteccion.mx, o en los centros de atención que, en su caso, se habiliten para este fin”, indicó.

En tanto, Came colocó en su página de Internet un mensaje para sus acreedores en el que les solicitó que, con el fin de mantener un “sano historial crediticio” continúen con sus pagos “de manera puntual”, a través de los canales conocidos: OXXO, SPEI y Farmacias del Ahorro.