Cámaras rechazan cobro de regalías

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Torreón, Coahuila y de Ciudad Juárez Chihuahua, así como la Federación de Cámaras de Comercio del Estado de Chihuahua, señalaron que, representantes de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) se presentan en comercios de ropa, barberías, restaurantes y hoteles para exigir un cobro por regalías. Acusaron que son cobros nocivos, porque no hay tarifas establecidas.

“Representantes de la SACM incurren en excesos como llegar a tiendas de ropa y por el hecho de tener pantallas para que las niñas tengan música mientras escogen su ropa, acusan a esos establecimientos de estar lucrando. Lo mismo pasa en barberías, restaurantes y hoteles”, destacó Iván Pérez Ruiz, presidente de la Canaco Ciudad Juárez.

256 cámaras serían las afectadas por la medida

Rogelio Ramos, vicepresidente de la Fecanaco de Chihuahua, añadió que inspectores de la SACM se han presentado en hoteles y otras empresas, en donde se reproduce música de fondo y exigen cobros por el sólo hecho de reproducir música.

Asimismo, rechazaron el acuerdo nacional entre la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) dirigida por Octavio de la Torre, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la SACM porque “eso provocaría que las 256 Cámaras de Comercio y todas las empresas del país aceptaran medidas que las meterían en problemas con los autores y compositores”.

Pérez Ruiz indicó que si Octavio de la Torre firma ese acuerdo, le envía una felicitación, pero ese convenio no obliga a ninguna Canaco ni a sus empresas afiliadas a ser parte de él, porque éstas “no tienen jefe”.

Para Rafael Palacios, asesor jurídico de Canacos, la participación y respaldo que otorga el IMPI a la SACM raya en “excesos y violenta derechos fundamentales”, porque no existen tarifas en materia de derechos de autor luego de la derogación de la ley que las fijó en 1996, “no puede el IMPI inventar tarifas sin un procedimiento adecuado, no se puede porque violenta la legalidad”.