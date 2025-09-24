Valor de producción de la construcción disminuye en julio 1.3%

En julio, el valor de producción del sector Construcción se contrajo 1.3 por ciento en comparación con el dato de junio, con el resultado del séptimo mes del año, es la tercera caída de importancia a tasa mensual sólo por debajo de mayo y enero; mientras que, a tasa anual registró un desplome de 17.7 por ciento y suma 15 meses con pérdidas consecutivas, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En julio 2025, los indicadores de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras #ENEC tuvieron las siguientes variaciones mensuales:



⬇️-1.3% valor de producción

⬇️-0.7% personal ocupado

⬇️-0.2% horas trabajadas

⬆️ 0.5% remuneraciones medias reales



📄 Consulta el boletín de… pic.twitter.com/6QhD8cgMrz — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 24, 2025

Además, el personal ocupado en las empresas constructoras se redujo 0.7 por ciento en la comparación con junio por una caída de 1.6 por ciento del personal no dependiente, es decir, que se contrata y se registra otra razón social o que percibe honorarios o comisiones sin tener un salario fijo; y también por un descenso de 0.7 por ciento del personal dependiente de la empresa. En la comparación con julio del año pasado, el personal que laboró también registró una contracción de 11.5 por ciento. En ambos casos suman 14 y 11 meses consecutivos, respectivamente, con disminuciones.

“En el mes de referencia, las horas trabajadas en las empresas constructoras retrocedieron 0.2 por ciento con relación al mes anterior. Según la categoría de las y los ocupados, las horas trabajadas por el personal no dependiente de la razón social decrecieron 0.8 por ciento y las que corresponden al personal dependiente, 0.2 por ciento. Las horas trabajadas cayeron 13.7 por ciento a tasa anual, en el séptimo mes de 2025”, refirió el instituto de estadística, a través de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).

En cambio, las remuneraciones medias reales de las personas trabajadoras registraron un incremento de 0.5 por ciento a tasa mensual porque los salarios para las personas obreras aumentaron 0.7 por ciento y los sueldos a empleados administrativos, contables y de dirección, 0.3 por ciento, “en su comparación anual, las remuneraciones medias reales incrementaron 2.1 por ciento, en julio pasado”.

Con cifras originales, en julio de 2025, las entidades en donde el valor de producción de las empresas constructoras se desplomó a tasa anual fueron Campeche con 63.7 por ciento; Oaxaca, 74.5 por ciento; Quintana Roo, 66.2 por ciento; Tabasco, 55.4 por ciento; y Puebla 41.8 por ciento; no obstante, hubo estados de la República mexicana en donde se registró un alza, por ejemplo, Tlaxcala, 93.9 por ciento; Sonora, 27.8 por ciento; Ciudad de México, 5.9 por ciento; Baja California Sur, 28 por ciento; Estado de México, 19.3 por ciento y Tamaulipas, 18 por ciento.

