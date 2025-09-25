Puerto LC mueve 7% más carga

En agosto del 2025, el Puerto Lázaro Cárdenas movilizó un total de 19 millones 353 mil 448 toneladas de carga, esto representa un aumento del 7.0 por ciento en comparación con el año anterior; es decir, reflejó crecimiento, eficiencia y la capacidad operativa.

Debido a su ubicación estratégica e infraestructura de primer nivel, el Puerto atendió mil 186 buques en el octavo mes del año, lo que representó un crecimiento de 4.0 por ciento a tasa anual. Asimismo, en materia de movimiento de contenedores, se movilizaron 1 millón 720 mil 128, cifra que representa un aumento del 8.0 por ciento respecto al mismo mes del 2024, lo que destacó la capacidad para el movimiento de mercancías del puerto.

A finales de agosto, el movimiento de contenedores por transporte terrestre se mantiene de manera positiva, alrededor de 75 por ciento de las cargas fueron trasladadas en camión, mientras que 25 por ciento se transportó en ferrocarril, respecto al sector automotriz, en agosto se movilizaron 472 mil 403 vehículos.