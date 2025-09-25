Resaltan finanzas sanas y mejoras en la deuda

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, destacó que durante el primer año de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las finanzas públicas se han mantenido sanas, además de asegurar que el Gobierno está trabajando para disminuir la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, Amador Zamora dijo también que existen tres pilares con los que se dirige el Gobierno mexicano: el bienestar de las familias, inversión en infraestructura y el manejo responsable de las finanzas públicas nacionales.

“Buscamos promover el crecimiento a través de la inversión en infraestructura estratégica, con alto impacto en la productividad y la conectividad, bajo la estrategia del Plan México, también mantener una conducción responsable de las finanzas públicas”, dijo a legisladores.

El Dato: el paquete económico para 2026 estima que el Gobierno federal podría bajar de 5.7 a 4.3 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto.

En materia fiscal, Amador Zamora comentó que el Gobierno ha demostrado que la disciplina financiera es una de “las virtudes” del segundo piso de la Cuarta Transformación.

“Durante este año se mostró que garantizar un nivel mínimo de bienestar a la población puede convivir con finanzas públicas sanas, y que promover el desarrollo económico no está reñido con una política fiscal responsable; por el contrario, es una condición y un resultado”, aseguró.

Afirmó que durante 2025 se logró avanzar hacia una consolidación fiscal de forma sostenida y sólida.

“Se espera alcanzar un superávit primario al cierre del año, con una reducción del déficit de 5.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 a 4.3 por ciento en 2025, garantizando así una trayectoria sostenible”, aseguró.

Añadió que la disciplina presupuestaria y el manejo responsable de los pasivos públicos han permitido estabilizar la deuda del Gobierno de México en niveles sanos y sostenibles, comparables de manera favorable con los de países de desarrollo similar, e incluso con economías avanzadas.

“El nivel de endeudamiento es congruente con los objetivos de largo plazo del país”, dijo el funcionario federal.

El titular de la dependencia comentó además que en la administración de Claudia Sheinbaum se está “desendeudando” a Pemex, por lo que se espera que la deuda de la empresa del Estado cierre el tercer trimestre del año en alrededor de 80 mil millones de dólares, desde los 98.8 mil millones que reportó la Secretaría Hacienda. “Todavía un monto muy importante, todavía falta mucho por hacer”, comentó.

Amador añadió que no elevarán ni crearán nuevos impuestos, sino que continuarán el combate a la evasión fiscal.

“No vamos a subir los impuestos, tenemos que hacer nuestro trabajo primero. Creo que no tenemos derecho a tocar los impuestos si hay personas del sector aduanero que están evadiendo impuestos del comercio exterior”, aseguró.

Asimismo, solicitó la ayuda de los legisladores mexicanos, incluidos los de la oposición, para aprobar la reforma a la Ley Aduanera y al Código Fiscal.

“Queremos tener mayores facultades, mayores capacidades para que los reguladores y las autoridades de recaudación hagan su trabajo. Es inconcebible que las factureras evadan, eludan recursos y se vayan a bolsillos privados, recursos que tienen que ir para la hacienda pública”.