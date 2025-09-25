Tranquiliza a EU aranceles de México hacia China

Estados Unidos felicitó al Gobierno de México tras la propuesta de imponer aranceles a países con los que no se tiene un tratado comercial, y señaló que no “tolerará” la dependencia de China en semiconductores y tecnologías críticas por ser esenciales para la vida, la seguridad y la prosperidad de América del Norte.

“Felicitamos al Gobierno de México por su reciente anuncio de aranceles a socios no pertenecientes a tratados de libre comercio, lo que podría ayudar a acelerar el traslado de la producción a América del Norte, nuestros esfuerzos conjuntos harán que EU y México sean más fuertes, seguros y prósperos”, indicó Mark Johnson, encargado de negocios en la Embajada de EU en México, durante la inauguración del Foro de semiconductores México-EU que se realizó en la Secretaría de Economía (SE).

El Tip: El 17 de septiembre el Gobierno dio a conocer el inicio del proceso de recepción de comentarios rumbo a la evaluación del T-MEC.

“Estamos trabajando para reducir esa dependencia y necesitamos que México desempeñe un papel clave en este esfuerzo para trasladar las inversiones de semiconductores de Asia a América del Norte”, indicó.

Dijo que luego de muchos años se permitió que las cadenas de suministro críticas se desplazarán hacia otros países, y se dejó a EU y sus aliados “vulnerables a interrupciones e influencias extranjeras”, en sentido, comentó que su gobierno trabajará en conjunto con el Gobierno federal para que haya “seguridad económica” en la región, y afirmó que México sí ha colaborado “en la integración de las cadenas de suministro.

Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio de la SE, destacó que, a través del Plan México, el país tiene el interés de formar parte de la cadena de semiconductores, ya que cuenta con la capacidad industrial.

Explicó que a pesar de que hay incertidumbre, se tienen que aprovechar las oportunidades, en las que México seguirá siendo un aliado de Estados Unidos.