‘No es un asunto de negociación en lo oscurito, es un asunto de ley’: CSP sobre adeudos de Grupo Salinas

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya una negociación “en lo oscurito” con Grupo Salinas sobre los adeudos de la empresa, y aseguró que este asunto se resolverá siempre con apego a la ley.

En la Mañanera del Pueblo, la mandataria federal se refirió al tema de los impuestos que, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Grupo Salinas ha omitido pagar. Subrayó que se trata de un asunto de Estado de derecho, no de acuerdos particulares.

SAT se ha encargado de calcular adeudos. ı Foto: SAT, imágenes de archivo.

La negociación de la ley nunca. Las puertas del SAT están abiertas a cualquier persona, pero la ley es la ley Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Al respecto, Sheinbaum pidió a la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, presentar un informe público sobre los litigios fiscales de la empresa. La funcionaria detalló que el conglomerado enfrenta nueve casos en tribunales, con un monto total de 48 mil 382 millones de pesos. Estos procesos involucran a cuatro compañías del grupo, señaladas por consolidaciones indebidas, deducciones no válidas y pérdidas fiscales simuladas.

Uno de los asuntos más relevantes corresponde al ejercicio 2013, con un adeudo de 24 mil 968 millones de pesos. Según explicó Galeano, la empresa no revirtió pérdidas que ya había utilizado para reducir el pago de impuestos en ejercicios previos, como lo marcaba la salida del régimen de consolidación fiscal. El caso ha sido resuelto en favor del SAT en dos instancias desde 2018, pero aún espera la decisión definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De igual forma, se mantienen abiertos otros litigios, como el del ejercicio 2008, con un monto de 2 mil 96 millones de pesos, derivado de pérdidas declaradas de manera indebida en la venta de acciones. Asimismo, en 2011 se detectaron deducciones no justificadas por viáticos y anticipos por 645 millones de pesos, mientras que en 2012 se impuso una multa de 67 millones por reportar pérdidas mayores a las reales.

Griselda Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación, durante es la conferencia matutina desde Palacio Nacional. ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con Galeano, los tribunales han respaldado mayoritariamente al SAT en estos procesos, aunque varios asuntos se encuentran en revisión ante la Suprema Corte. Recordó que la Constitución, en su artículo 28, prohíbe la condonación de impuestos, por lo que cualquier beneficio para los contribuyentes se limita a los mecanismos previstos en el Código Fiscal, como descuentos en multas o recargos.

Lo anterior ocurre después de que el empresario Ricardo Salinas Pliego propusiera formalmente instalar una mesa de negociación “abierta, seria y transparente” con el Gobierno federal para determinar el monto a pagar. Aseguró que sus empresas cubrirán lo que corresponda conforme a la normatividad, sin privilegios ni excesos, y planteó que lo que está en juego es la certeza de las reglas fiscales en México.

Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, en la Mañanera del Pueblo. ı Foto: Cuartoscuro

En respuesta, Sheinbaum reiteró que no habrá acuerdos al margen de la ley y que el caso seguirá su curso legal en los tribunales.

No hemos calumniado a nadie; es la ley, no un tema personal: Sheinbaum

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, pese a que ha habido “ofensas” a su persona y a integrantes del Gabinete federal, por parte de su Gobierno no se ha calumniado a nadie, y se ha insistido en buscar una solución por la vía legal.

“Ni siquiera hemos dicho: ‘a ver, te voy a denunciar o demandar por las ofensas que has expresado’”, explicó la presidenta.

Al respecto, insistió en que los señalamientos sobre los adeudos de Grupo Salinas “no son un invento”, sino que están sustentados con base en la normativa vigente.

Este grupo empresarial —o algunos otros grupos empresariales o ciudadanos— tienen adeudos. No es un invento, no es una subjetividad ni algo construido ilegalmente. El que paga los impuestos puede acceder a los tribunales cuando considera que hay una injusticia. Para eso está abierta la puerta: para que se explique por qué se cobran determinados impuestos, por qué se hace una auditoría. También existe la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Claudia Sheinbaum, presidenta de México



A todo esto se suman los tribunales administrativos y del Poder Judicial. No es subjetivo; hay una técnica detrás, con base en las leyes. Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Por lo anterior, Sheinbaum aseguró que “no se trata de negarse a platicar con alguien”, sino que “hay asuntos que no son negociables”.

am