Peligra calificación del país por déficit y Pemex: Moody’s

La nota crediticia de México podría peligrar por importantes retos a los que se enfrenta la economía nacional, como el déficit fiscal previsto y la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó Renzo Merino, vicepresidente senior y analista de Crédito de Moody’s Ratings.

Al señalar que en la primera mitad de 2026 se revisará la nota crediticia de México recordó que la calificación actual del país es de “Baa2” con perspectiva negativa, si bien esta nota aún coloca al país en “grado de inversión”, se encuentra cercano a perder dicho grado debido a la perspectiva.

El Dato: Al sostener un déficit público superior al 4.0 por ciento, México paga más intereses de la deuda, lo que resta inversión en sectores como salud, educación o seguridad.

“Si se materializan ciertos riesgos, podríamos ver un deterioro de la fortaleza fiscal del Gobierno y ese cambio, de la fortaleza fiscal, cambia el perfil crediticio de México. México ya no sería un perfil Baa sólido, sino un Baa al borde del grado de inversión, o sea Baa3”, dijo en el marco del Inside LatAm México 2025.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este viernes Este es el precio del dólar HOY viernes 26 de septiembre de 2025

No obstante lo anterior, para Merino aún hace falta acumular más información y analizarla para poder tener un resultado concluyente.

En este sentido, dijo que la incertidumbre, generada por temas comerciales, podría influir negativamente en la economía nacional.

4.32% La estimación del déficit público para este 2025

De acuerdo con el analista, la deuda de México y el manejo en general de las finanzas públicas nacionales juegan un papel importante en esta decisión. Señaló que México debe reducir su déficit público, que se prevé que cierre 2025 en 4.32 por ciento respecto al Producto Interno bruto (PIB), ya que argumentó que un nivel superior a 4.0 por ciento provocará que el país aumente aún más su deuda.

Añadió que “más allá de lo que implica para la calificación”, un mayor déficit resulta en más costo de la deuda; es decir: que el Gobierno destinará más dinero para pagar intereses, por lo que tendrá que recortar inversión en salud, infraestructura o seguridad, en un contexto donde “ya hay limitaciones”.

“Por eso es importante el tema del déficit”, dijo, añadiendo que “históricamente” los niveles de déficit en México eran de 2 o 3 por ciento.

APOYOS INSUFICIENTES. Por otro lado, Roxana Muñoz, vicepresidenta de Crédito en Moody’s comentó que el apoyo que el Gobierno de México ha brindado a Pemex, con el Plan Estratégico 2025-2035, “es un paso importante”; sin embargo, no soluciona los problemas estructurales de la petrolera.

“Entonces, esta estrategia es un buen primer paso, pero mientras Pemex no resuelva la parte operativa y siga registrando pérdidas en refinación o que la producción no incremente, vamos a tener todavía flujos de efectivo negativos hacia delante” señaló.

Añadió que esperan que para finales de 2027 la petrolera disminuya su deuda a 78 mil millones de dólares. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda de la paraestatal al segundo trimestre de 2025 es de 98.8 mil millones de pesos.

Muñoz agregó que la reducción de la deuda se daría sólo si el Gobierno federal cumple con sus obligaciones respecto a la petrolera y si continúa con la amortización de la deuda.

“Faltaría que se concrete que los 14 mil millones de dólares que están presupuestados se utilicen para el pago de deuda... Si todo se cumple como lo planeado esta disminución se vería a finales de 2027”, añadió.

Añadió que por ahora Pemex tiene un menor riesgo de caer en impago; no obstante, si no se resuelve la operatividad de la petrolera “y siga registrando pérdidas en refinación o que la producción no incremente, vamos a tener todavía flujos de efectivo negativos hacia delante”.

Sostuvo además que la refinación también tiene problemas, aunque al parecer el Gobierno federal busca continuar con este tipo de negocio, pero destacó que desde Moody’s “no hemos visto” medidas ya implementadas, porque sí hay planes para revertir estas tendencias, tanto las pérdidas en el negocio de refinación como la caída en la producción.

En crecimiento ı Foto: Imagen: Especial