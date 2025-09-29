Bsale simplifica ventas en la palma de la mano

Más allá de ser un punto de venta, BSale busca ser una aliada estratégica de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) al simplificar el proceso comercial dentro de sus emprendimientos, desde la creación de sus inventarios hasta el análisis de resultados, a través de un dispositivo móvil que tenga conexión a Internet y con un sólo clic.

En comparación con otras plataformas BSale cuenta con una disponibilidad de inventarios que, a diferencia de otros competidores donde la aplicación se instala en una computadora y en donde para revisar la disponibilidad de mercancías se debe acudir a la sucursal, con BSale todo se encuentra disponible en una sola plataforma en la nube.

El Dato: Bsale es un sistema que cuenta con funciones de punto de venta, control de inventario, facturación electrónica, e-commerce y reportes automatizados.

Elvira Montero, fundadora de BSale, explicó que esta plataforma tiene como objetivo ayudar a las personas emprendedoras, a través de la tecnología, a encontrar soluciones para optimizar sus negocios. Esta solución no sólo reduce tiempos, sino que les permite tomar decisiones informadas en tiempo real.

“Imagínate a María, una emprendedora que está todo el día en su negocio, organizando la reposición de mercadería, trabajando con los vendedores, vendiendo en muchos canales en su local comercial y al final del día quiere contestar preguntas tan simples como cuánto vendió, cuáles son los productos que más se venden, qué se tiene que reponer. Y hacer eso de manera artesanal con papel y lápiz toma mucho tiempo, con BSale se pueden contestar estas preguntas con un solo clic desde su celular teniendo la información de su negocio en el bolsillo a todas las partes adonde vaya”, indicó en entrevista con La Razón.

Montero aseguró que muchas personas cuando conocen de la existencia de plataformas de este tipo creen que son aplicaciones costosas, pero afirma que no es tan caro, vale como una suscripción mensual de menos de un café al día. “Hay más de 11 mil empresas que hoy en día trabajan con BSale a nivel Latinoamérica, entre Chile, Perú y México y más de 100 mil usuarios que ya la están usando, entonces no es algo tan complicado”.

El Tip: La compañía tiene dos años de operar en México y cuenta con oficinas en la Ciudad de México de atención al cliente.

“De hecho, si uno piensa, una de cada dos pequeñas y medianas empresas en México son exitosas y la otra fracasa por falta de control en su proceso, por escasa digitalización, acceso limitado a tecnologías como éstas”, indicó.

¿En dónde surge BSale y cuántos años llevan operando? Nació en Chile, y nos dimos cuenta que el emprendedor mexicano y peruano tenía el mismo dolor que el chileno. La necesidad de poder controlar su inventario, de ordenar sus negocios y de administrar todo su proceso de venta de una mejor forma. Y así nació hace 19 años atrás.

Nacimos haciendo software a medida y en el camino nos dimos cuenta de que la pequeña y mediana empresa estaba super desatendida, o sea, ese emprendedor que quería cumplir su sueño de tener su propio negocio, no tenía herramientas para poder crecer y ser exitoso.

Y ahí fue cuando dijimos, ‘vamos a tomar un problema común, que hemos visto en varias empresas, que era la venta, nos vamos a obsesionar y vamos a buscar una solución distinta a lo que hay en el mercado’, ahí fue cuando hicimos una disrupción e hicimos accesible la tecnología para estas empresas, porque cualquier computador te sirve, no necesitas ningún equipo sofisticado; tampoco tenemos plazo forzoso.

O sea, si no le estamos agregando valor al emprendedor, nos deja, porque nosotros queremos que él esté con nosotros porque lo estamos ayudando, no porque tiene un contrato forzoso que tiene que cumplir.

¿Cómo funciona BSale? Los emprendedores pueden poner la información ordenada en una planilla, por ejemplo, Antonio que vende abarrotes, él va a poder subir todas las unidades que tiene de los distintos productos a BSale y cada vez que alguien le compra, ese producto se descuenta del inventario y le sale su ticket de venta; es decir, BSale es un punto de venta y más que eso, porque le permite al emprendedor vender en más canales no solamente en su local

comercial, o en este punto de venta, sino que también le permite vender a través de Internet, porque le abrimos un sitio web, que además le permite vender en distintos marketplace. Entonces, les permite dar a conocer sus productos y toda la información llega a este hub de inventario, a este lugar donde se concentran todos los productos.

Imagínate que tu amigo está vendiendo en distintas partes, está en su local comercial y le piden 10 termos rojos y tiene que ver físicamente si los tiene en la bodega o no. Con BSale puede mirar en su celular si tiene todo para responder esa solicitud. Es una aplicación que le facilita la vida.

¿Cuáles son los pasos a seguir para adquirir BSale? Esto es una tremenda herramienta, entonces ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Contactar a la empresa. Nos contacta, de hecho tenemos WhatsApp, que es un medio de comunicación que se usa mucho en México. Agendamos una reunión, les mostramos cómo funciona y los ayudamos a implementar BSale.

También tenemos un área que se llama la Academia Naranja, que les permite capacitarse en todas las temáticas relacionadas a la venta. Y esto es inclusivo, o sea, nosotros lo que buscamos es que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a esta tecnología y que los vendedores también se puedan capacitar para poder tener mejores ventas.

¿Cuánto tendría que pagar una Pyme para adquirir sus servicios? Tendría que pagar mil 060 pesos mexicanos mensualmente, eso es menos que un café al día. Si uno piensa en un negocio que tiene que arrendar un local comercial, que debe pagar los sueldos de los vendedores, e invertir en mercadeo, esto es un granito de arena al lado de todos los gastos que tiene y lo va a ayudar a aumentar sus ventas en un 20 por ciento al atender bien, abrir más canales, poder vender a través de marketplace.

¿En México, actualmente, cuántas empresas ya operan con esta plataforma? En México tenemos 350 empresas que están operando hoy día con BSale, porque abrimos hace poquito tiempo. En Perú son mil 500 y en Chile tenemos 10 mil, por eso te decía que son un poco más de 11 mil. Tenemos el sueño de cerrar 2025 casi con 800 clientes, es una meta muy ambiciosa porque estamos pasando la mitad del año. El desafío es gigante, pero hemos logrado crecer en Chile y en Perú muy bien.

El emprendedor mexicano necesita más que nadie tecnología, porque hoy en día están haciendo las cosas de manera artesanal, entonces, la verdad es que esto los va a ayudar a poder hacer crecer sus negocios.