Una persona busca empleo en clasificados de un diario │ En agosto se pierden 1.3 millones de empleos respecto a julio

En agosto, la Población Ocupada (PO) fue de 59 millones 499 mil 384 personas, si se compara con la cifra de julio, mes inmediato anterior, se registró una disminución de un millón 302 mil 773 personas, analistas destacaron que la pérdida de puestos de trabajo fue ocasionada porque eran “de mala calidad” es decir, pertenecían a la informalidad. En el séptimo mes del año las personas ocupadas en la informalidad fueron 34.1 millones, un mes después se redujeron a 32.6 millones de personas.

El sector terciario o de los servicios fue el que registró una pérdida mayor de empleos, en julio había 38 millones 772 mil 464 personas empleadas en este rubro; no obstante, en agosto hubo una disminución de un millón 014 mil 429 personas, para situarse en 37 millones 758 mil 035 personas, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

40.7 Millones de trabajadores son subordinados

Asimismo, el sector primario o de las actividades agropecuarias también tuvo una caída, pues pasó de 6 millones 716 mil 123 personas en julio a 6 millones 299 mil 293 personas en agosto, es decir, 416 mil 830 trabajadores menos.

Mientras que, el único sector que tuvo un incremento fue el secundario o de la industria y manufactura, pues en julio pasado hubo 14 millones 901 mil 605 personas y en agosto fueron 15 millones 087 mil 044 personas, un aumento de sólo 185 mil 439 trabajadores.

Si la comparación se realiza entre hombres y mujeres, en agosto de 2025 los hombres que perdieron sus empleos fueron 535 mil 660 personas; mientras que las mujeres ascendieron a 767 mil 113 personas.

A pesar de que se registró una pérdida de empleos mayor al millón, la población desocupada sólo se incrementó en 63 mil 352 personas, según Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, este aumento en la población desocupada provocó un incremento en la tasa de desempleo nacional de 2.58 por ciento en julio a 2.64 por ciento en agosto, siendo “el primer aumento en la tasa de desempleo después de que la tasa disminuyera un total de 0.13 puntos porcentuales en junio y julio”, pero aún se encuentra cercana al mínimo histórico de 2.45 por ciento de octubre de 2024.

El Dato: En el octavo mes del año, la población desocupada fue de 1.8 millones, lo que significa una reducción de 73 mil personas en la comparación con el mismo mes de 2024.

La analista destacó que los datos de la ENOE reflejaron una mejora en la subocupación laboral, pues la tasa pasó de 7.03 por ciento a 6.89 por ciento, una reducción de 0.14 puntos porcentuales, “con la cual la subocupación alcanzó su nivel más bajo desde febrero del 2025”, y también una mejora en la informalidad.

“No obstante, es importante reconocer que la mejora en estos indicadores se debe muy probablemente al hecho de que los 1.3 millones de empleos que se perdieron en agosto eran de “mala” calidad, ya que pertenecían al sector informal y no demandaban de los empleados suficientes horas de trabajo, situándolos en una situación de subocupación laboral. Al destruirse estos empleos, los indicadores mostraron una mejora sin la necesidad de que hayan mejorado las condiciones de los empleos existentes”, añadió.

Por su parte, si se realiza la comparación anual, en el octavo mes del año la PO se situó en 59 millones 499 mil 384 personas, es decir, registró un descenso anual de 200 mil 835 personas; el sector primario y secundario resultaron con más afectaciones; no obstante, la Tasa de Informalidad Laboral (TIL1) se ubicó en 54.8 por ciento de la PO, un incremento de 0.5 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024, indicó el instituto de estadística.

Según el sexo de la población ocupada resultó que en el mes de referencia hubo 24 millones 263 mil 352 mujeres, lo que se tradujo en un incremento de 41 mil 480 personas; mientras que 35 millones 236 mil 032 fueron hombres ocupados, pero significó un descenso de 242 mil 315 personas.

Además, la reducción de 200 mil 835 personas se explicó por una caída en el número de trabajadores del sector primario y también del secundario; no obstante, en el terciario las personas con empleo aumentaron.

En las actividades agropecuarias se tuvo un decremento de 524 mil 313 personas, pues en agosto de 2024 hubo 6 millones 823 mil 606 personas y para 2025 sólo 6 millones 299 mil 293 personas.

Por su parte, en el sector secundario disminuyeron 110 mil 573 personas, explicado por la baja en el personal del sector de la construcción de 104 mil 642 personas; industria extractiva y de la electricidad con 15 mil 111 personas; no obstante, las personas empleadas en la industria manufacturera aumentaron a 9 mil 180 personas.

A su vez, las personas que laboraron en el sector de los servicios aumentaron su participación por un aumento en comercio, con 163 mil 216; restaurantes y servicios de alojamiento, 76 mil 245; transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, 302 mil 526; servicios sociales, 40 mil 785; servicios diversos, 17 mil 846; gobierno y organismos internacionales, 5 mil 612; sin embargo, se registró una caída en los servicios profesionales, financieros y corporativos y de 120 mil 832 personas.

Sobre los datos de informalidad, la PO en la informalidad se incrementó, pues en agosto del año pasado hubo 32.4 millones de personas y para este año se ubicó en 32.6 millones de personas, un aumento de alrededor de 200 mil trabajadores.

Por su parte, la población ocupada en el sector informal se incrementó en agosto, pasó de 16.9 a 17.6 millones de personas, lo que representó 29.6 por ciento de la PO.