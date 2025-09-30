Estiman deuda en 62% del PIB en el 2030

Al cierre de esta administración, en 2030, la deuda pública de México podría incrementar a 62 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), debido a un bajo crecimiento económico y una nula disminución del déficit fiscal, aseguró Alejandro Werner, exsubsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Durante un foro organizado en El Colegio de México, Werner explicó que la ausencia de políticas claras de inversión y en el sector energético estarían limitando el crecimiento económico del país, lo que termina por reducir el potencial de expansión del PIB a sólo medio punto porcentual por año.

El Dato: el Paquete Económico para el próximo año estima que el crecimiento económico se ubique en un rango de entre 1.8 y 2.8 por ciento.

“Esto probablemente lleve a un cierre de sexenio con una deuda respecto al PIB entre 58 y 62 por ciento, más lo que se vaya agregando de manera cuasifiscal”, dijo el exfuncionario.

Añadió que los pronósticos de crecimiento anuales, por parte de los analistas sobre la economía, “seguramente” ya los tienen por debajo del 2.0 por ciento.

Ante este escenario aseguró que este rezago implicaría que al cierre del sexenio el PIB acumule apenas un aumento de entre 3.0 y 4.0 por ciento, lo que impediría que la deuda pública se estabilice en 53 por ciento del producto y, en su lugar, avance a 57 por ciento en el corto plazo.

El exfuncionario también subrayó que los objetivos fiscales se están desviando. “Si también pensamos que este año teníamos un objetivo de déficit público de 3.8 por ciento del producto, y Hacienda ya nos dijo que va a ser de 4.3, otro medio punto más, digamos”, comentó.

Para 2026, el Gobierno proyectó un crecimiento económico de 2.3 por ciento en los Criterios de Política Económica, dicha cifra fue calificada por Werner como “optimista”.

A su juicio, estas expectativas descansan en supuestos de gastos elevados y preceden a un entorno electoral en 2027, con las elecciones intermedias.

“Yo creo que probablemente nos vamos a quedar en un déficit público de alrededor de 4.5 por ciento hasta que las circunstancias nos fuercen a ajustar. Creo que es un escenario central realista. Creo que (la deuda) superior al 60 por ciento del PIB, con un crecimiento del PIB per cápita bastante bajo, después de un sexenio donde el PIB per cápita no creció”, comentó Werner.

Pese a este escenario planteado por el economista, cuestionó si esta situación era “sostenible” a lo que respondió que sí lo era. Argumentó que han observado en América Latina países con niveles de deuda “sustancialmente” más altos y con dinámicas de deuda bastante “más perversas”, con tasas de interés más altas y con crecimiento parecido al de México.

“En el caso de Brasil, más deuda interna que nosotros, pero con crisis, mini crisis fiscales recurrentes, Colombia perdió el grado de inversión y tendrá un déficit público de 7.0 por ciento este año, otras de interés muy altas, yo creo que no queremos estar en la situación de Colombia”.

Añadió que el escenario central no debería ser de crisis, sino debería de ser de una transición lenta a un problema fiscal que probablemente el Gobierno actual lo va a manejar con las mayorías y el control político que tiene.

