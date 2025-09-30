Estiman positiva renegociación del T-MEC

La American Society of Mexico (AmSoc) consideró que los avances que ha tenido el Gobierno federal en materia de seguridad son favorables para “pensar que la renegociación” del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será positiva, y que se mantiene atenta al inicio de consultas de evaluación del acuerdo.

“Estamos muy atentos del arranque de las consultas sobre el tratado de libre comercio, y evidentemente como lo he expresado a varios miembros del gabinete de la Presidenta Sheinbaum, el comercio para Estados Unidos viene entrelazado con los temas de seguridad”, indicó Larry Rubin, presidente de la AmSoc.

El representante empresarial sostuvo que la situación que atraviesa México no es sencilla, porque todavía hay mucho por hacer, pero las acciones emprendidas del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch son vistas con buenos ojos.

“Reiteramos que el tema relacionado con el comercio está ligado intrínsecamente con el de seguridad. Entonces, los avances de comercio, pues mucho tendrán que ver con los avances en seguridad”, puntualizó.

Destacó que, desde la AmSoc se trabaja con autoridades estadounidenses con el fin de reducir las tarifas a las importaciones desde México, por ejemplo, con el reciente arancel a los camiones pesado, “creemos que puede negociarse algo más asequible para los productores y fabricantes”; Rubin señaló que, respecto a las producciones cinematográficas o las tarifas a los farmacéuticos y automóviles podrían reducirse los gravámenes, pero descartó que suceda lo mismo con el acero y aluminio, por ser un sector importante para Estados Unidos.

“El acero es uno de los aranceles más complejos porque conlleva el crecimiento económico de una región particular de EU… lo vemos como uno de los aranceles que cambiarán a corto y mediano plazo. Vemos que en los próximos 365 días no habrá cambios, a nuestro parecer”.