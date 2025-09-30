Miscelánea, insuficiente para México

La miscelánea fiscal presentada en el Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para 2026 es insuficiente, aseguró Alejandra Macías, directora General del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) durante el foro “Los desafíos del sistema fiscal en México”, llevado a cabo en El Colegio de México.

“Lo que vemos es que hasta 2031 vamos a tener ingresos presupuestarios alrededor de 22.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). No se ve ningún incremento de aquí a cinco años”, aseguró.

Mencionó que el Gobierno planteó, además de nuevos impuestos, el fortalecimiento de la lucha contra la evasión fiscal para aumentar los ingresos del Estado en los siguientes 20 años; sin embargo, comentó que ni así se logrará la meta y que sólo revela la necesidad de echar a andar una reforma fiscal profunda para el país.

15.1% del PIB, la previsión de los ingresos tributarios para 2026

“Creo que es más evidencia para empujar e impulsar una reforma fiscal más amplia y más progresiva”, añadió.

Sobre la miscelánea comentó que lo que se espera es una recaudación adicional de alrededor de 137 mil millones de pesos, que equivalen al 0.35 por ciento del total del dinero recaudado.

“Aún con estas medidas que creemos que eran necesarias, que son pasos hacia adelante, hacia cambios fiscales, pues realmente no resuelve el problema que tenemos de bajos ingresos”.

Añadió que desde el CIEP esperan que “al menos” los impuestos que están relacionados con productos nocivos, como el tabaco, refrescos y otras bebidas azucaradas, tendrían que estarse destinando al sistema de salud, que de acuerdo con Macías, es uno de los sectores más “subfinanciados”.

“Aún así nos quedamos muy cortos y sobre todo si la misma Hacienda proyecta que no va a haber un aumento de ingresos entonces bien, como todos saben somos un país que recaudamos muy poco”, dijo.

Por otro lado, Aurora Ramírez, académica de El Colegio de México, comentó en una conferencia distinta que en términos de percepciones de impuestos y legitimidad, el apoyo a subir impuestos es relativamente bajo, de acuerdo con una encuesta que realizó.

Sin embargo, este es sustancialmente mayor para aumentarlos a grupos de altos ingresos. Explicó que los mexicanos no quieren introducir nuevos impuestos, pero aceptarían si se hacen sobre los más ricos en el país.