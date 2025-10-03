Peso cae 0.27% por Reserva

La moneda mexicana se depreció 0.27 por ciento este jueves debido a un repunte generalizado del dólar estadounidense, luego de que la presidenta de la Reserva Federal (Fed) de Dallas, Lorie Logan, pidiera cautela sobre nuevos recortes en las tasas de interés.

Logan sostuvo que la funcionaria señaló que el banco central de Estados Unidos se aseguró contra cualquier deterioro brusco del mercado laboral con su reducción de tasas durante el mes pasado; sin embargo, señaló que se necesita ser cauto con cualquier nueva rebaja al referencial del banco central, porque la inflación aún supera el objetivo y su tendencia es al alza.

En este sentido, la moneda nacional cotizaba en 18.4197 unidades casi al final de los negocios, con una apreciación de 0.27 por ciento del dólar, debido a la cautela de los inversores ante el potencial impacto del cierre parcial del Gobierno estadounidense.

Lo anterior, debido a que durante la media noche del martes pasado, la suspensión de actividades del Gobierno de EU amenazaba con retrasar la publicación hacia el cierre de la semana de un esperado informe de la nómina no agrícola, el cual es clave para determinar los próximos pasos de la Reserva Federal.