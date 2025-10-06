México será sede del STS Forum 2025: Marcelo Ebrard alista detalles desde Japón

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, se encuentra en Japón como parte de una gira de trabajo en la que afina los preparativos para la próxima edición del Science and Technology in Society (STS) Forum en su versión para América Latina y el Caribe, que se llevará a cabo en Cuernavaca, Morelos, del 3 al 5 de diciembre de 2025.

El STS Forum es considerado uno de los encuentros más relevantes del mundo en materia de ciencia y tecnología, y cada año se celebra en Kioto, Japón, con la participación de alrededor de 1,500 asistentes, entre ellos premios Nobel, empresarios, académicos, científicos y líderes internacionales. La edición de este año fue inaugurada por el emperador japonés.

En su visita, Ebrard sostuvo diversas reuniones con los organizadores del foro, entre ellos Hiroshi Komiyama y Yu Zerizawa, presidente y secretaria general del STS Forum, respectivamente. Durante el encuentro, se acordó fortalecer los preparativos para la edición latinoamericana, que tendrá lugar en México bajo el lema “Nuevas ideas para una nueva era”.

Marcelo Ebrard Casaubon tuvo diversas reuniones en Japón ı Foto: Especial

“Vengo porque México va a ser la sede, en Cuernavaca, Morelos, del STS Forum para América Latina y el Caribe. Va a tener verificativo el 3, 4 y 5 de diciembre y le hemos puesto todo el empeño para acercar todo el talento a los talentos de México, a las empresas innovadoras”, explicó el secretario Ebrard, desde Kioto.

De acuerdo con el titular de Economía, los sectores clave que se abordarán en el foro incluyen energías limpias, biotecnología, agricultura sostenible y desarrollo tecnológico.

Como parte de su agenda, Ebrard también se reunió con Pavel Kabat, secretario general del Programa Internacional de Ciencias de las Fronteras Humanas, además de representantes latinoamericanos ante el STS Forum y científicos mexicanos.

“La atracción de talento a México es fundamental para promover el desarrollo económico del país”, señaló Ebrard.

