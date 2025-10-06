OPEP+ elevará la producción en noviembre

La OPEP busca recuperar su cuota de mercado con esta modificación.

La OPEP+ aumentará su producción de petróleo a partir del próximo mes de noviembre en 137 mil barriles diarios (bpd), anunció el grupo este domingo, optando por la misma alza mensual bastante modesta que en octubre, en un contexto de persistente preocupación por un inminente exceso de oferta.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y algunos pequeños productores (OPEP+) ha aumentado sus objetivos de producción de petróleo más de 2.7 millones de bpd este año, lo que equivale a cerca del 2.5 por ciento de la demanda mundial.

El cambio de política, tras años de recortes, busca recuperar cuota de mercado frente a rivales como los productores de esquisto de Estados Unidos.

En vísperas de la reunión, Rusia y Arabia Saudí, los dos mayores productores del grupo OPEP+, tenían puntos de vista diferentes, según fuentes consultadas.

Rusia, por un lado, abogaba por un aumento modesto de la producción, luego de que en octubre buscaba evitar presionar los precios del petróleo, porque tendría dificultades para aumentar la producción debido a las sanciones por su guerra en Ucrania, de acuerdo con fuentes, por otro lado, Arabia Saudí habría preferido duplicar, triplicar o incluso cuadruplicar esa cifra: 274 mil bpd, 411 mil bpd o 548 mil bpd, respectivamente, porque tiene capacidad de reserva y quiere recuperar cuota de mercado más rápidamente.

La OPEP considera que las perspectivas económicas mundiales son estables y que los fundamentos del mercado gozan de buena salud, por los bajos inventarios de petróleo, dijo en un comunicado.