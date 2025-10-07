Grupo México aclara que no se endeudará por Banamex

Grupo México envió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores para aclarar que su propuesta para comprar Banamex no implicará un endeudamiento relevante para la compañía.

El conglomerado minero y de infraestructura, cuyas acciones bursátiles cayeron el lunes, precisó que el máximo de crédito que podría requerirse sería inferior a 2 mil millones de dólares, cubiertos con líneas ya acordadas.

Según el grupo que encabeza Germán Larrea, su balance se mantiene sólido: al segundo trimestre de 2025 la empresa tenía una deuda neta de apenas 375 millones de dólares, equivalente a 0.1 veces su EBITDA.

“Con ello, cuenta con un amplio margen para realizar dicha adquisición y mantener sus proyectos de inversión en minería, transporte e infraestructura sin perder su fortaleza financiera”, insistió.

En la apertura de este martes, la acción del Grupo México recuperó un 1.65% del 18.5% perdido en la primera rueda de la semana.

La compañía explicó que su oferta por el 100 por ciento de Banamex contempla quedarse con 60 % del valor total de la inversión y abrir 40 % a otros inversionistas mexicanos, incluidos fondos de pensiones.

Dijo que ya cuenta con acuerdos para cubrir ese porcentaje y que posteriormente podría lanzar una Oferta Pública para pequeños y medianos inversionistas, con el objetivo de democratizar y darle bursatilidad al capital.

El comunicado también estableció un periodo de 10 días para que Citigroup someta la propuesta a su Consejo de Administración y a los principales accionistas, y escuche las observaciones de los reguladores en Estados Unidos. Grupo México aclaró que no contempla aumentar el monto de su oferta, que ya es superior a la operación anterior por solo 25 por ciento del capital de Banamex.

La empresa destacó su “disciplina operativa y financiera” y recordó adquisiciones pasadas como Buenavista del Cobre, Ferromex, SPCC en Perú y Asarco en Estados Unidos, que considera casos de éxito de su modelo de crecimiento. En ese sentido, señaló que su experiencia en negocios de largo plazo le permite garantizar “adecuados retornos para sus inversionistas y accionistas”.

