México organizará el STS Forum: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que se realizará en México el Science and Technology in Society (STS) Forum para América Latina. La información se dio a conocer mientras el secretario se encuentra en Kioto, Japón, participando en el mismo foro.

“Vengo porque México va a ser la sede, en Cuernavaca, Morelos, del STS Forum para América Latina y el Caribe. Va a tener verificativo el 3, 4 y 5 de diciembre y le hemos puesto todo el empeño para acercar todo el talento a los talentos de México, a las empresas innovadoras”, explicó Ebrard, desde la ciudad japonesa.

Señaló que la atracción de talento a México es fundamental para promover el desarrollo económico del país.

El secretario dijo que el STS Forum, en el que participan más de mil 500 altos directivos de empresas, académicos, innovadores y pensadores, “se ve con mucho interés” en México.

“No sólo por lo que hemos logrado para México, sino por las nuevas oportunidades que vienen”, dijo.

Añadió que bajo el lema “Nuevas ideas para una Nueva Era”, el foro de Cuernavaca será un punto de encuentro entre empresas con alto desarrollo tecnológico, organismos internacionales académicos e innovadores de todo el mundo, y tendrá como objetivo articular una agenda común en torno a la ciencia y tecnología y la innovación para el desarrollo sostenible.

Como parte de su agenda, Ebrard Casaubon sostuvo una reunión de trabajo con Hiroshi Komiyama y Yu Zerizawa, presidente y secretaria general del STS Forum, respectivamente, con quienes acordó darle el máximo impulso entre científicos, innovadores y empresarios en el encuentro.