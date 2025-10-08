Sheinbaum recibirá a empresarios extranjeros para atraer nuevas inversiones

Con el objetivo de atraer nuevas inversiones para México, la Presidenta Claudia Sheinbuam Pardo, recibe esta mañana a empresarios de más de diez países, representantes del Foro Económico Mundial, ante los que se presentarán las condiciones del país y el Plan México.

Previo al encuentro, la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del gobierno, Altagracia Gómez, detalló que acuden empresas de la agroindustria, turismo, financieras y otros sectores, no sólo internacionales sino también mexicanas.

Subrayó que se trata de inversionistas interesados en conocer el Plan México y el panorama sobre cómo se aterrizará el mismo dentro de los próximos meses, para ser parte de él.

▶ #Vídeo | La Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) se reunirá con el Foro Económico Mundial, para recibir a empresas de diversos sectores de más de diez países, ante las que se expondrá el Plan México con el objetivo de atraer más inversiones al país, explicó la…

“Esta apertura al diálogo por parte de la Presidenta y de los miembros del gabinete es precisamente para decirles qué se está pensando en los sectores más estratégicos, que cada uno de ellos, pues, está alineado a una meta del plan México… Cada uno estará presentando oportunidades de inversión que van muy ligadas a todas las metas del plan México”, declaró Altagracia Gómez.

Especificó que entre las metas está convertir a México en el quinto país más visitado, que se llegue al financiamiento del 30 por ciento de la PyMes, que haya desarrollo de profesionales para que se vinculen a los sectores estratégicos y de esta forma también pueda crecer la proveeduría local, así como crecer en 15 por ciento el contenido nacional para las cadenas globales de suministro.

