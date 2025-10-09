Claudia presenta Plan México a IP extranjera

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, con directivos y representantes de 17 países, ayer en Palacio Nacional.

Con el objetivo de atraer nuevas inversiones para México, la Presidenta Claudia Sheinbuam Pardo presentó a empresarios de 17 países miembro del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) el Plan México.

La mandataria detalló que el objetivo de esta estrategia es fortalecer la conectividad del país con más infraestructura ferroviaria, carretera, aeroportuaria y portuaria; además de generar a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 26 mil megawatts y un complemento de inversión privada para energía.

El Dato: El presidente del WEF aseguró que México es un lugar único para invertir y que en 10 o 15 años podría ser una economía “realmente avanzada”.

Sheinbaum también mencionó que se crearán 158 proyectos para transmisión; se establecerá un marco de producción para Petróleos Mexicanos (Pemex) de 1.8 millones de barriles de hidrocarburos al día y se desarrollará más gas natural; entre otros proyectos más.

Previo al encuentro, la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del gobierno, Altagracia Gómez, sostuvo que los inversionistas que se reunieron con la Presidenta están interesados en conocer el Plan México y el panorama sobre cómo se aterrizará el mismo dentro de los próximos meses, para ser parte de él.

“Esta apertura al diálogo por parte de la Presidenta y de los miembros del gabinete es precisamente para decirles qué se está pensando en los sectores más estratégicos, que cada uno de ellos, pues, está alineado a una meta del Plan México… Cada uno estará presentando oportunidades de inversión que van muy ligadas a todas las metas del Plan México”, dijo.

El Tip: Después de la reunión con Sheinbaum, empresarios tuvieron una junta con los secretarios de Hacienda y de Energía.

Especificó que entre las metas está convertir a México en el quinto país más visitado, que se llegue al financiamiento del 30 por ciento de la PyMes, que haya desarrollo de profesionales para que se vinculen a los sectores estratégicos y de esta forma también pueda crecer la proveeduría local, así como crecer en 15 por ciento el contenido nacional para las cadenas globales de suministro.

Más tarde, Børge Brende, presidente del WEF aseguró en conferencia de prensa que es “paradójico” que el Producto Interno Bruto (PIB) de México no crezca más de lo que registra anualmente, pese a su ubicación geográfica; es decir, a pesar de estar al lado de la economía “más grande del mundo”.

“Es paradójico que la economía mexicana no crezca más, considerando que hay muchos factores a su favor”, comentó Brende.

Aseguró que el país debería beneficiarse mucho del crecimiento económico de Estados Unidos y que es la decimoquinta economía más grande del mundo, con más de 40 millones de jóvenes.

“Quisimos traer empresas globales aquí, porque vimos un gran interés entre nuestros socios. Tenemos miles de empresas asociadas en todo el mundo y México fue uno de los países donde más querían reunirse con la Presidenta para conocer oportunidades de inversión”, mencionó el funcionario.

Por otra parte, explicó que el interés de las empresas se basa en el consumo del país y su incremento. “Hay que considerar que México tiene un mercado de casi 140 millones de personas. Y con el aumento de los salarios hay más consumo interno”, comentó.

Mencionó que la República Mexicana no es sólo un país para producir y exportar, sino también un mercado listo para consumir.

Dijo que empresas del sector de consumo, como PepsiCo. o Johnson & Johnson, se mostraron interesadas al ver un repunte en el consumo. “La gente no está ahorrando todo, también está gastando”, afirmó.

Para Brende, la ubicación de México es estratégica y muy favorable, al destacar que posee la ventaja del Océano Pacífico que lo conduce a la actividad en Asia; así como el Océano Atlántico, que lo conduce a Europa.

Además, aseguró que existe una fuerte interacción cultural entre Estados Unidos y México. Sin embargo, señaló que ahora se observa que los aranceles conducirán a cierto reacomodo de producción hacia Estados Unidos.

Aun así, el directivo dijo que el costo de la mano de obra es un factor que juega en favor de nuestro país, ya que por esto no toda la manufactura regresaría al país vecino, por lo que México “está en una posición única”.

“Si se quiere expandir la manufactura, también se puede desarrollar la economía digital; incluso futuros centros de datos podrían construirse en México”, dijo el presidente del WEF.

“Creo que tiene el potencial de convertirse en una economía realmente avanzada en los próximos 10 a 15 años, si se aplican las reformas correctas”, añadió.

Comentó que “lo importante” es lograr un mayor crecimiento económico para que haya más empleo, oportunidades y desarrollo. “Con el crecimiento, llegarán nuevos empleos y oportunidades para los jóvenes.

“Hemos tenido un gran interés en venir a México. Empezamos la jornada con la reunión financiera con la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde Larry Fink, nuestro copresidente, habló sobre las complejidades que enfrenta el mundo”, indicó.