Producción y exportación de vehículos pesados se desploma en septiembre

En septiembre, la producción y exportación de vehículos pesados se desplomó a tasa anual, así como la venta al menudeo y mayoreo. En la producción, este indicador lleva 12 meses con contracciones importantes, y en el caso de la colocación de unidades en el mercado externo, en mayo se tuvo un repunte, pero a partir de junio van cuatro meses consecutivos con pérdidas, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados #RAIAVP, en septiembre 2025:



▪️Se vendieron 3,358 unidades al menudeo y 2,514 al mayoreo

▪️Se produjeron 6,857 unidades

▪️Se exportaron 5,196 unidades



📄 Consulta el boletín de indicador:… pic.twitter.com/nhdeq4S3Ju — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 9, 2025

En el noveno mes del año, la producción de unidades pesadas se situó en 6 mil 857 lo que significó una reducción de 59.3 por ciento en su comparación anual; mientras que, en el rubro de exportación se colocaron 5 mil 196 automotores, una caída de 58.3 por ciento a tasa anual.

Sobre las ventas al menudeo en el mercado mexicano, en el mes de referencia se colocaron 3 mil 358 unidades una disminución de 34.6 por ciento en comparación con el mismo mes de 2024 y en las ventas al mayoreo se comercializaron 2 mil 514 vehículos pesados una caída de 59.3 por ciento a tasa anual, indicó el instituto.

En el acumulado del año, es decir, entre enero y septiembre, “se produjeron 106 mil 168 vehículos pesados, lo que representó una variación de -34.5 por ciento, respecto al mismo lapso de 2024”, es decir, hubo una caída de 55 mil 928 unidades.

Para el caso de la exportación de unidades, se colocaron 87 mil 816 unidades, una contracción de 29.1 por ciento, pues en 2024 se enviaron 123 mil 857, una disminución de 36 mil 041 automotores pesado; de acuerdo con el Inegi, del total de las exportaciones, 94.5 por ciento tuvieron como destino principal Estados Unidos.

México envío 82 mil 971 unidades pesadas hacia Estados Unidos en el mes de septiembre, mientras que a Canadá le vendió 3 mil 041 unidades; a Colombia y al resto de países, sólo 831 y 973 automotores pesados, respectivamente.

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, señaló que tras el anuncio del presidente Donald Trump de gravar con un arancel de 25 por ciento las importaciones de camiones pesados a partir del 1 de noviembre, se afectará más la dinámica de las exportaciones de automotores pesados desde México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR