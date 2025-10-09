Semarnat y Economía alistan acuerdo para regular la importación de vehículos usados pesados

Las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Economía (SE) presentaron el anteproyecto para regular la importación de vehículos pesados, el cual busca establecer que las unidades con motor de diésel y con un peso bruto mayor a las 3.8 toneladas sólo podrán ser ingresados cuando el año de fabricación del motor no sea mayor a 10 años; la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) consideró que “es un gran paso” para controlar la llegada de vehículos usados al país.

“El presente Acuerdo tiene como propósito establecer condiciones ambientales consistentes con la normatividad ambiental en materia de límites máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera establecida para los vehículos automotores equipados con motor a diésel y con peso bruto vehicular mayor a 3 mil 857 kilogramos, que se importaron, ensamblaron y produjeron en el país y que actualmente circulan en territorio nacional, con el fin de garantizar la protección al medio ambiente y la reducción de emisiones de contaminantes a la atmósfera”, indicó el documento alojado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

De acuerdo con el anteproyecto, los automotores pesados que se podrán importar tienen relación con las fracciones arancelarias 8701.21.01, 8701.22.01, 8701.29.01, 8702.10.05, 8702.20.05, 8704.21.04, 8704.22.07, 8704.23.02, 8704.41.02, 8704.42.02, 8704.43.02 y 8705.40.02 y se encuentran relacionadas con la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

Ambas dependencias consideraron que el objetivo del acuerdo tiene como “propósito fundamental prevenir, reducir y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera para garantizar una adecuada calidad del aire que proteja la salud de la población y de los ecosistemas”, y que las medidas del acuerdo no “transgreden” los compromisos que tiene México a nivel internacional, además de que no serán “obstáculos innecesarios al comercio”, pues los tratados comerciales que se tienen a nivel mundial determinan que cada país puede determinar los niveles de protección en materia del cuidado del medio ambiente.

Al respecto, Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), sostuvo que, “esto es algo importante, y es uno de los primeros pasos en nuestro movimiento al control de vehículos usados importados, nosotros aplaudimos que el Gobierno federal haya trabajado en esta situación”.

Aunque consideró que aún se pueden realizar más acciones para controlar la importación “desmedida” de este tipo de unidades desde Estados Unidos, pero “es un gran paso”, pero se debe seguir trabajando para acotar este fenómeno, “como ya lo hemos expresado, el ratio es 60 unidades usadas por cada 100 unidades nuevas”.

