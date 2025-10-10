Grupo México lamenta decisión de Citi de rechazar su oferta por Banamex

El conglomerado minero y de transportes Grupo México lamentó este viernes la decisión de Citi de rechazar su oferta por Banamex, la unidad minorista del banco estadounidense en el país.

Citi informó el jueves que había declinado la oferta de Grupo México y que creía firmemente que la venta del 25% de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, anunciada a fines de septiembre, y la oferta pública inicial (OPI) planificada le permitirán completar la desinversión “de manera responsable y maximizar valor para accionistas”.

“Grupo México lamenta esta decisión, toda vez que su oferta maximizaba el beneficio para los accionistas de Citi y aseguraba el reposicionamiento de Banamex como un banco mexicano líder y capaz de dar fuerte impulso a la economía de nuestro país”, dijo la empresa en un comunicado.

Las acciones de Grupo México subían cerca de un 3.5% en primeras negociaciones de la jornada.

