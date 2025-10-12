China ‘aplazó’ llamada de Estados Unidos tras ampliación de controles a la exportación: USTR

El representante de Comercio Jamieson Greer dijo que Estados Unidos se puso en contacto con China para una llamada telefónica tras el anuncio de que estaba ampliando sus controles de exportación de tierras raras, pero Pekín aplazó.

“Puedo decirles que no se nos notificó, y rápidamente, tan pronto como nos enteramos por fuentes públicas, nos pusimos en contacto con los chinos para tener una llamada telefónica, y se aplazó”, dijo Greer a Fox News, al tiempo que calificó la medida de China como “una toma de poder”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió el viernes a la decisión de China imponiendo aranceles del 100% a las exportaciones chinas a Estados Unidos, junto con nuevos controles a la exportación de “todo y cualquier software crítico” antes del 1 de noviembre.

Beijing has declined a call for U.S. Trade Representative, Jamieson Greer, to discuss the recent escalation in tariffs between China and the U.S. — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) October 12, 2025

En una publicación en Truth Social, Trump dijo: “A partir del 1 de noviembre de 2025 (o antes, dependiendo de cualquier otra acción o cambio tomado por China), los Estados Unidos de América impondrán un Arancel del 100% a China, sobre cualquier Arancel que estén pagando actualmente”.

Estados Unidos y China han estado luchando por la ventaja en las conversaciones comerciales, después de que los impuestos a la importación anunciados a principios de este año desencadenaran una guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

