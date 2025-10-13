China insta a EU negociar y no amenazar con aranceles

Tras la decisión de China de ampliar sus controles de exportaciones de tierras raras, Estados Unidos buscó ponerse en contacto con la nación asiática, pero Pekín aplazó la llamada telefónica, y luego de la respuesta estadounidense de aplicar tarifas de 100 por ciento a las importaciones y sobre cualquier software crítico, el gobierno chino sostuvo que no retrocederá ante los aranceles e instó a resolver las diferencias a través de negociaciones y no de amenazas.

El representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que Estados Unidos se puso en contacto con China para una llamada telefónica tras el anuncio de que estaba ampliando sus controles de exportación de tierras raras, pero Pekín aplazó.

El Dato: El presidente, Donald Trump, tenía previsto reunirse con Xi Jinping, dentro de dos semanas, pero aseguró que “ahora parece que no hay razón para hacerlo”.

“Puedo decirles que no se nos notificó, y rápidamente, tan pronto como nos enteramos por fuentes públicas, nos pusimos en contacto con los chinos para tener una llamada telefónica, y se aplazó”, dijo Greer a Fox News, al tiempo que calificó la medida de China como “una toma de poder”.

Por su parte, China indicó que no retrocederá ante la amenaza de un arancel del 100 por ciento por parte del presidente Donald Trump, e instó a Estados Unidos a resolver las diferencias a través de negociaciones en lugar de amenazas, en tanto, el vicepresidente JD Vance defendió la posición de Trump y pareció advertir a Beijing que no sea agresiva en su respuesta.

No obstante, el gobierno asiático dijo que no quieren una guerra de aranceles, pero tampoco le temen, “la postura de China es consistente. No queremos una guerra arancelaria, pero no la tememos… Recurrir frecuentemente a la amenaza de altos aranceles no es la manera correcta de llevarse bien con China”, señaló el Ministerio de Comercio en su publicación.

El Tip: El software crítico es utilizado en control de trenes, sistemas de aviación, control de armas, y procesamiento financiero.

Y añadió que “si la parte estadounidense insiste obstinadamente en su práctica, China se asegurará de tomar medidas correspondientes de manera resuelta para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos”. El intercambio amenaza con descarrilar una posible reunión entre Trump y el líder chino, Xi Jinping, y poner fin a una tregua en una guerra arancelaria en la que nuevos aranceles de ambas partes superaron brevemente el 100 por ciento en abril. Asimismo, Vance dijo que Trump está comprometido a proteger los medios de vida económicos de EU mientras hace que el país sea más autosuficiente, y que el hecho de que China tenga “el control sobre el suministro crítico en Estados Unidos” es considerado una emergencia nacional, por lo que los aranceles altos son justificados.

“Va a ser un baile delicado y mucho dependerá de cómo respondan los chinos. Si responden de manera altamente agresiva, les garantizo que el presidente de Estados Unidos tiene muchas más cartas que la República Popular China”, dijo Vance en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox News Channel.

Acotó que, si la respuesta de China es “razonable”, entonces Trump estará “dispuesto a ser un negociador razonable. Vamos a descubrir mucho en las próximas semanas sobre si China quiere comenzar una guerra comercial con nosotros o si realmente quieren ser razonables”.