México complace a EU con revocación de CI: expertos

México cumplió y complació a Estados Unidos al permitir la revocación de la licencia bancaria de CIBanco, aseguró Mario Di Costanzo, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El experto en temas financieros explicó que esta situación terminó por darle la razón al Gobierno de Donald Trump, quien acusó a dicho banco de narcolavado y en un contexto en el que se renegociará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en enero próximo.

“Desde luego que Estados Unidos quería que se les castigara a estas instituciones. Eso es lo que me deja ver la actitud de las autoridades mexicanas”, aseguró en entrevista con La Razón.

El Dato: CIBanco informó la semana pasada sobre su revocación voluntaria e informó que a partir de hoy comenzaría a regresar el dinero de los ahorradores bajo el IPAB.

Sin embargo, el exfuncionario señaló que aún quedan dos pendientes: Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, que también fueron acusados el pasado 25 de junio por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

De acuerdo con el experto, sus licencias deberían también ser revocadas, aunque en el caso de CIBanco, la pérdida de la licencia bancaria fue a petición de sus propios accionistas, quienes argumentaron “falta de liquidez” en la institución, posteriormente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la debatió y aceptó durante la reunión de su Junta de Gobierno, que se llevó a cabo el pasado 8 de agosto, aunque no brindó información al respecto.

“Entonces esto, desde el punto de vista de la relación bilateral, es un éxito para Estados Unidos, pero lo que debe preocuparnos es el papel en el que quedan las instituciones supervisoras mexicanas, pero ¿qué va a pasar la próxima vez? y, ¿si la institución señalada fuera un banco más grande?, que no fuera tan fácil liquidar o que el monto de su cartera no fuera tan manejable para el IPAB?”, cuestionó.

13 mil clientes perdió CIBanco en un año, de 2023 a 2024

68 mil clientes corporativos tenía CIBanco antes de la acusación

172 sucursales tenía previo al señalamiento de EU

No obstante, mencionó que si bien Estados Unidos palomea esta situación, se le dio un “revés” a los reguladores financieros mexicanos. Explicó que tanto la CNBV, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “perdieron mucho peso”, sobre todo ante la relación comercial.

“Eso también debe quedar muy claro, y sí es conveniente señalar que México había adquirido un cierto prestigio ante esa relación antes de 2018. Es decir, tanto la UIF como los órganos supervisores mexicanos, tenían el reconocimiento y yo te diría más confianza por parte de las autoridades norteamericanas... Es una palomita para Estados Unidos y una crucecita muy grande para la CNBV y para la UIF”, indicó.

Por su parte, Álvaro Vértiz, experto en temas comerciales y financieros, aseguró que el sector financiero mexicano debe ser “lo suficientemente sólido” para que no sea “un pilar frágil” dentro de la renegociación del T-MEC.

El Tip: el seguro que protege a los ahorradores es por a los 3 millones 424 mil 262 pesos, equivalente a 400 mil Udis.

“El sistema financiero mexicano es un foco de atención para la política de Donald Trump en relación a su estrategia contra el narcotráfico”, comentó.

Para el experto, Estados Unidos es el que determina qué tipos de actividades están relacionadas con el tráfico de drogas y el lavado de dinero, por lo que estimó que estas acciones se seguirán viendo.

Agregó que ante este panorama, “es fundamental” que el Gobierno de México y el de Estados Unidos “estén bien comunicados” para efectos de poder controlar este tipo de situaciones y que no vuelva a suceder lo que pasó en donde parecería que no estaba preparado, o que México no sabía lo que estaba sucediendo.

“Ahora, a temas del Tratado de Libre Comercio, yo creo que forma un punto fundamental este tema, y cuando digo este tema, me refiero a que las instituciones financieras de alguna manera puedan ser sólidas y estar mitigando cualquier tipo de riesgo relacionado con temas del lado de dinero y tráfico de drogas”, aseguró.

Explicó que si bien se puede llegar a pensar que “no debería ser así”, porque al final el Tratado de Libre Comercio, T-MEC, está basado o centrado en temas de comercio, para el Gobierno de Estados Unidos es muy importante la parte de tráfico de drogas, crimen, lavado de dinero, y por último el tema migratorio.

“Entonces, esto seguirá siendo parte fundamental de la relación”, señaló.

El Tip: Llaman a ahorradores a estar atentos y no dejarse engañar por abogados que ofrezcan recuperar el dinero excedente, ya que es una operación que no necesita intermediarios.

Álvaro Vértiz sostuvo además, que lo que sucedió es que prácticamente el gobierno del presidente Donald Trump aseguró que estas instituciones financieras están siendo utilizadas para efectos de tráfico y de lavado, situación que dejó en entredicho la credibilidad y la confiabilidad de las tres financieras. “Y eso fue lo que les afectó al grado que estamos viendo lo que pasó con CIBanco. Creo que, dicho lo anterior, las instituciones tienen que prestar particular atención a sus controles de prevención del lavado, al cumplimiento de la regulación, a la comunicación con reguladores locales e internacionales”, dijo.

Agregó que los bancos y otras instituciones financieras deben también poner atención a sus procesos internos para efectos de poder evitar cualquier clase de sospecha o cualquier clase de acto dentro de la institución para que no caigan en estos mismos supuestos.

“Es muy vulnerable (el sistema) en el sentido de una observación de esta importancia por el lado del FinCEN, pero por otro lado creo que tenemos un sistema resiliente y fuerte”, aseguró. Mientras tanto, este lunes inició el proceso para que el Instituto para la Protección y el Ahorro Bancario (IPAB) otorgue el pago de las obligaciones garantizadas a los ahorradores.