Van por 20 mdd para bonos verdes

NAT5 Live, el primer marketplace de su tipo en el mundo, puso en circulación más de un millón de créditos o bonos de naturaleza, por un monto de 20 millones de dólares, para México, con lo que el país se coloca en la vanguardia en este tipo de mercados.

Ante un contexto en el que la Unión Europea se prepara para adoptar nuevas regulaciones que pondrán precio a la biodiversidad y al capital natural, firmas como NAT5 Live, apuestan por México para impulsar este tipo de mercados.

“La cifra pudiera parecer menor si la comparamos con otros mercados financieros; sin embargo, hay que considerar que es un mercado naciente en nuestro país, que apenas está despuntando en Europa, por lo que estamos hablando de una cantidad enorme: 370 millones de pesos que se van directo a la conservación, compensación o restauración de los ecosistemas y que además de tener un impacto positivo en la naturaleza también lo tienen en las finanzas de las empresas, gobiernos o inversionistas”, explicó Guillermo Hinojos, fundador de NAT5 y CEO de ASES.

Lo anterior toma mayor relevancia en un contexto en el que anualmente se invierten 7 billones de dólares en actividades que degradan la naturaleza.