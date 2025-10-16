Atención médica por cáncer crece 139% en 5 años: AMIS

La atención médica por el cáncer aumentó 139 por ciento en los últimos cinco años, aseguró Norma Alicia Rosas, directora General de la Asociación Mexicana de instituciones de Seguros (AMIS).

“El incremento refleja el aumento de casos atendidos, así como el tratamiento de casos oncológicos”, mencionó.

En conferencia de prensa, dijo que los pagos por la atención médica de diferentes tipos de esta enfermedad alcanzaron los 25 mil millones de pesos al cierre de 2024, cuando a finales de 2019 el monto pagado fue de 10 mil 600 millones de pesos.

“Nos damos cuenta que también el poder atender situaciones como esta son relevantes”, mencionó.

De acuerdo con Norma Alicia Rosas, el costo promedio del tratamiento contra el cáncer fue de 173 mil pesos previo a la pandemia, actualmente se encuentra en 269 mil pesos por la atención.

La directiva también informó que los cánceres más comunes en el país son:

Mama

Ovario

Próstata

“Estos tres padecimientos concentran el 21 por ciento de los pagos que se hacen en el país, cuando hay más de 10 principales tipos de cáncer que afectan a la población”, comentó.

Dijo además que la atención médica de estos tipos de cáncer se ha triplicado desde 2019.

“En los varones la enfermedad no ha crecido, ha venido representando montos relevantes, es algo que como recomendación a toda la población: hay que checarse, estar prevenidos y alerta para detectar a tiempo”, concluyó.

Aumenta atención por enfermedades y accidentes

Por otro lado, Norma Alicia mencionó que entre 2022 y 2024 hubo un incremento de 34 por ciento en la atención de siniestros dentro del ramo de accidentes y enfermedades, al pasar de 2.2 millones a más de 2.9 millones de casos.

Lo anterior también ha significado un alza significativa en el monto pagado por las compañías ante este tipo de eventos. Tomando en cuenta las cifras del primer semestre del 2025, las aseguradoras pagaron 63 mil 675 millones de pesos por siniestros médicos, 10 por ciento más con respecto al mismo lapso del 2024, es decir 57 mil 925 millones de pesos), y 48 por ciento más frente al 2022, o sea 43 mil 095 millones de pesos.

“Un cambio que hemos visto en los últimos años es un mayor interés de las personas por contar con la protección de un seguro. Las cifras lo demuestran, cada vez atendemos a más mexicanos dentro de la operación de accidentes y enfermedades. Tan sólo el año pasado tuvimos un incremento de 14 por ciento en los siniestros atendidos, además de un alza de 6.8 por ciento en el número de personas aseguradas”, comentó Norma Alicia Rosas.

