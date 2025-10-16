Estiman daños de 550 mdp por inundaciones

El huracán Priscilla y la tormenta Raymond provocaron daños, hasta el momento, por 550 millones de pesos, de acuerdo con Norma Alicia Rosas, directora General de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Añadió que aún se están contabilizando las afecciones.

En conferencia de prensa, comentó que ya se presentaron mil 200 siniestros reportados, los cuales se dieron en una “primera valoración… Todavía hay lugares donde apenas está comenzando a bajar el nivel del agua (…) Aún es muy temprano, tampoco podemos dar una estimación precisa”.

El Tip: La Coparmex calificó de fundamental que gobiernos municipales y locales ingresen a la cultura del seguro y la protección.

“El corte es hoy, todavía hay personas que no han realizado la reclamación por cuestiones naturales, están atendiendo la situación donde se encuentran”, agregó la directiva.

Mencionó que en los siguientes días evolucionará la cifra, pero aún no está desglosado por estado. Cabe mencionar que las entidades federativas afectadas son Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, a su vez concentran a 189 municipios con daños tras las tormentas generadas en el Golfo de México.

En 2024, las aseguradoras cubrieron un total de mil 500 millones de pesos por estragos causados por las lluvias en el país. Norma Alicia comentó que quizá esta cifra incremente en un 6.0 por ciento para el cierre de 2025.

“Este año nos ha sorprendido y aún no entramos a la peor época de huracanes, hemos tenido tormentas y se estimaba un aumento. Tan sólo en el primer semestre de este año se han pagado 2.7 mil millones de pesos”, agregó.

Aseguró que en riesgos meteorológicos entre el año 2000 y 2011 se pagaron 4 mil millones de pesos; y que de 2012 a 2024 se pagaron 7 mil millones de pesos. Lo pagado al inicio de 2025 correspondería a casi un tercio del total liquidado en 12 años, “esto refleja que el año comenzó con ganas y sin duda puede ser más lo que nos espera”, lamentó.

Por su parte, Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló a La Razón que hay coordinación empresarial para enviar ayuda a las zonas afectadas de Veracruz y a otras ciudades, “estamos coordinados con el centro empresarial de Veracruz, que abarca la delegación de Córdoba y Orizaba y por otro lado coordinados con el centro empresarial de Xalapa, de donde depende la delegación de Poza Rica”.

Y refirió que es necesario que todas las ciudades del país cuenten con protocolos para enfrentar este tipo de “desastres naturales”, especialmente, que haya una cultura del aseguramiento y que los seguros sean adquiridos desde los gobiernos locales o municipales para enfrentar este tipo de situaciones.

“Es importante tener estos seguros desde los gobiernos municipales, locales, que son muy importantes; nosotros desde la Coparmex nacional hemos insistido mucho en la cultura del seguro, y de la protección, creo que es fundamental”, agregó.

La directora general de la asociación aseguradora recomendó a los afectados que “lo primero que tienen que hacer” es reportar los daños en sus bienes, que bien pueden ser vehículos o inmuebles.

Comentó que algunas autoridades han llevado a cabo labores de remoción de escombros, ante tal situación, señaló que las coberturas de los asegurados no se ven afectadas en los términos en los que se haya contratado el seguro.