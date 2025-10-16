EU espera cerrar acuerdo con Corea del Sur

Scott Bessent, secretario del Tesoro (izq.), en encuentro de FMI y BM, ayer.

El país vecino informó que está a punto de cerrar un acuerdo comercial con Corea del Sur, lo cual podría suceder en los próximos 10 días, sostuvo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El funcionario explicó que Estados Unidos y Corea del Sur se reunían esta semana al margen de los encuentros anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en Washington.

En declaraciones a los periodistas, Bessent comentó que creía que los desacuerdos con Corea del Sur sobre las inversiones prometidas podrían resolverse.

El Dato: Seúl comprometió el mes pasado 350 mmdd en inversiones, a cambio de reducciones arancelarias por parte de EU.

“Estoy seguro de que las diferencias pueden resolverse. Ahora estamos en conversaciones, y yo esperaría algo en los próximos 10 días”, dijo.

Funcionarios estadounidenses y surcoreanos están ansiosos por finalizar un acuerdo comercial antes de finales de octubre, cuando Seúl acogerá una cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Se espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, asista a la cumbre de la APEC y se reúna con el presidente chino, Xi Jinping, al margen de la misma.

El principal asesor político de Seúl, Kim Yong-beom, dijo ayer que ambos países hicieron “progresos significativos” en las negociaciones sobre las inversiones de 350 mil millones de dólares que Seúl se había comprometido a realizar en Estados Unidos a cambio de una reducción de los aranceles comerciales de Washington. La promesa se hizo en un acuerdo comercial preliminar anunciado en julio.

El mes pasado, el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, dijo a Reuters que la economía surcoreana podría sumirse en una crisis comparable a la de 1997, si el gobierno aceptaba las actuales exigencias de Estados Unidos en las negociaciones comerciales sin salvaguardias.