Registra industria automotriz “década perdida” en México

La industria automotriz en México registró “una década perdida”, de acuerdo con Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), quien agregó que además la República Mexicana enfrentará negociaciones complicadas con Estados Unidos respecto al tratado comercial entre estos dos países y Canadá, conocido como T-MEC.

Rosales aseguró que en pleno 2025 la industria opera con una infraestructura 25 por ciento mayor a la de hace 10 años, pero con ventas promedio por distribuidor menores a las de 2016.

El Dato: El plazo de autofinanciamiento tiene 60 meses de tope actual, aunque el gremio busca aumentar este techo a 6 y 7 años para incentivar ventas.

“Desde la perspectiva de los distribuidores, esto representa una década perdida”, comentó durante el 45 aniversario de Grupo Sicrea en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Señaló que una “perspectiva positiva” es que si se contempla la venta de vehículos de empresas que no reportan sus cifras al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), como Tesla o BYD, el comercio de automotores podría cerrar el año en niveles de 1.6 millones de unidades, cifra similar a la de 2016.

“En este contexto ése es el punto positivo, la resiliencia del mercado automotor en un contexto de crecimiento de la economía mediocre y que nos está generando una tendencia a la disminución en el crecimiento, una desaceleración en el crecimiento del mercado automotor”, comentó.

1.6 millones de vehículos es la perspectiva de cierre este año

22% creció el mercado mexicano en 2022, tras pandemia

Explicó que en 2023, en plena recuperación pospandemia de Covid-19, el mercado mexicano creció 22 por ciento respecto al año 2022, añadió que en 2024 la industria incrementó las ventas en 10 por ciento, en comparación con el año previo.

“En un contexto año con año se puede evaluar de manera favorable, sobre todo atendiendo el escenario de incertidumbre en el que nos encontramos, si lo evaluamos desde la perspectiva de los distribuidores, tenemos una década perdida”, reiteró.

Añadió que para 2026 esperan una desaceleración económica mayor en México, cerca del estancamiento, ante un entorno económico sin crecimiento relevante del Producto Interno Bruto (PIB). Cabe destacar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimó un crecimiento de la economía de 2.3 por ciento anual; sin embargo, para el presidente de la asociación, no sería así, ni tampoco suficiente.

Comentó que ante este escenario, es “un reto importante” el poder seguir operando, poder seguir manteniendo la contribución de empleo y por otro lado, también prepararse para enfrentar un 2026 complicado.

EXISTE ESPERANZA EN ACUERDO. Respecto a la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, comentó que “todos los puntos de análisis” están fincados en esperar una muy dura negociación.

Señaló que la industria automotriz será uno de los puntos principales en los cuales habrá presiones para hacer aún más rigurosa la regla de origen, dijo que habrá también una presión para poder tener un mínimo de contribución en el valor de los vehículos de la región para cumplir la regla de origen.

“Nos dan serias consideraciones para esperar que finalmente tengamos un arreglo, que ese arreglo con un T-MEC renovado nos dé mayores oportunidades para la industria automotriz en México y bajo esa perspectiva de un fortalecimiento de la región de Norteamérica”, mencionó.

Concluyó que para 2027 “se puede esperar” un ciclo de mayor generación de empleo y de crecimiento de la economía para poder tener un repunte también en las ventas de vehículos.

“Así pasó en el 2019-2020 con la renegociación del TLCAN que acabó en el T-MEC, la industria automotriz con un arreglo de origen más estricta, más difícil de cumplir, captó mayor inversión sobre todo en autopartes”, agregó.

VAN POR REFORMA. Por su parte, el director general de Grupo Sicrea, Andrés de la Parra, comentó que desde la compañía están promoviendo una adecuación del marco jurídico al artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con este movimiento esperan ampliar la oferta de producto que incluya a los vehículos seminuevos.

“Vamos en este caso con una propuesta que próximamente se transformará en iniciativa en Cámara de Diputados, estamos trabajando en ello y esperamos que pueda tener el respaldo de la mayoría de los legisladores y podamos próximamente tener ya este esquema en marcha”, mencionó.

También dijo que han tenido varias iniciativas y propuestas para extender los plazos del autofinanciamiento, señaló que actualmente los plazos están topados a 60 meses, señaló que están buscando a nivel gremial la extensión del autofinanciamiento a seis y siete años.