Develan billete de Lotería Nacional por los 45 años de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el subsecretario Félix Arturo Medina Padilla encabezan la ceremonia conmemorativa de la COMAR.

La Secretaría de Gobernación y Lotería Nacional celebran el 45° Aniversario de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) con el billete del Sorteo Zodiaco Especial No. 1724, para destacar su labor de garantizar el derecho de las personas a recibir refugio y protección en México, además de su papel como un referente en América Latina en la atención y reconocimiento de quienes huyen por motivos como la persecución o la violencia en sus países de origen.

En esta labor intersinstitucional, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y la coordinadora general de la COMAR, Xadeni Méndez Márquez, coincidieron en la importancia de coadyuvar en acciones que contribuyen a fortalecer los procedimientos y la atención del flujo masivo de personas que requieren refugio.

El próximo 26 de octubre el Sorteo Zodiaco Especial sortea un Premio Mayor de 11 millones de pesos con la imagen de la COMAR. ı Foto: Lotenal

Previo a la develación del billete y en representación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, expresó que este aniversario alienta a seguir construyendo un México que honra su tradición de asilo y refugio.

“Es un gran gusto que la Lotería Nacional emita un billete conmemorativo por el 45 aniversario de la COMAR, pues a través de estos billetes se expresan mensajes de identidad, esperanza y solidaridad.

“Deseo que este acto sirva de homenaje a quienes cruzan fronteras, superan obstáculos y dejan atrás todo para buscar en México un lugar donde vivir”, resaltó.

Desde el corazón capitalino, la directora Olivia Salomón señaló que la Lotería Nacional acompaña los grandes momentos de la nación y, con esta vocación, conmemora a la COMAR con el billete del Sorteo Zodiaco Especial No. 1724, que en este 45 aniversario celebra una de las expresiones más nobles de la identidad nacional: la tradición humanitaria y hospitalaria de México.

La coordinadora general de la COMAR, Xadeni Méndez Márquez, reconoce el billete como un acto de gratitud hacia las personas que encontraron protección en México. ı Foto: Lotenal

“Este billete conmemorativo de la Lotería Nacional rinde homenaje a esta historia de solidaridad, recordándonos que somos una nación que no cierra puertas, que acompaña y que abraza a quienes buscan un nuevo comienzo", dijo.

Afirmó que con una historia de 255 años, la institución de la suerte forma parte del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien reafirma con claridad una política exterior con rostro humano, moderno, firme y profundamente humanista; se trata, dijo, de una política que coloca la dignidad y los derechos humanos al centro, y que entiende que la solidaridad no es un gesto de caridad, sino un acto de justicia.

La titular de Lotería Nacional expuso que cada billete es una oportunidad de ganar y un símbolo que viaja por todo el país llevando esperanza, unión y memoria, celebrando a la Comisión, su vocación solidaria, su compromiso con la dignidad humana y su apertura al mundo, así como a todas las personas que han encontrado en México un nuevo comienzo, “que esta develación sea un recordatorio de que la solidaridad y la empatía también construyen patria".

El billete del Sorteo Zodiaco Especial No. 1724 celebra el 45° Aniversario de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). ı Foto: Lotenal

Por su parte, la coordinadora general de la COMAR, Xadeni Méndez Márquez, destacó que el billete es un homenaje y un acto de gratitud hacia quienes encontraron en México protección y nuevas oportunidades tras huir de la violencia y la persecución.

“Hace 45 años, en medio de los desplazamientos y exilios provocados por la guerra y la persecución, México dio un paso histórico: crear una institución civil, humanitaria y laica que encarnara su vocación internacionalista", dijo.

Durante su intervención, el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Giovanni Lepri, manifestó que es muy simbólico que las personas refugiadas se visibilicen en la vida cotidiana de México a través de un billete conmemorativo, asimismo, reconoció que México, además de ser un país solidario y abierto, ha demostrado tener muy claro que lo que hay en el centro son los derechos, y en este caso, el de las personas que han tenido que abandonar todo por causas relacionadas con violencia o persecución.

Un cachito con suerte y humanismo

Olivia Salomón dio a conocer que con una emisión de dos millones 400 mil cachitos, el billete de la COMAR ya se encuentra a la venta alrededor del país y en miloteria.mx, tiene un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 43 millones de pesos, se realizará la noche del domingo 26 de octubre a las 20 horas.

La celebración del sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

