Caída global en Amazon Web Services provoca fallas en IA, videojuegos y apps financieras

Gente camina frente al logo de Amazon Web Services en el Indian Mobile Congress de 2025.

Amazon Web Services (AWS), la división de servicios en la nube de Amazon, registró el lunes una interrupción global que afectó el funcionamiento de múltiples plataformas digitales, entre ellas Fortnite, Snapchat, ChatGPT, Perplexity y Prime Video, así como aplicaciones de mensajería, videojuegos y servicios financieros.

De acuerdo con Reuters, la empresa detectó un incremento en el “ratio de errores y de latencias” en varios de sus servicios, inicialmente en la región estadounidense US-EAST-1, aunque los problemas se extendieron a otras zonas del mundo. AWS informó que trabaja en “múltiples vías paralelas para acelerar la recuperación” y publicó actualizaciones constantes en su página de estado.

Ilustración del logo de Amazon. ı Foto: Reuters

La interrupción afectó tanto a sitios web como a aplicaciones que dependen de la infraestructura de AWS, entre ellas Epic Games Store, Snapchat, Duolingo y Canva. También se reportaron fallos en los asistentes de inteligencia artificial ChatGPT y Perplexity, así como en el servicio de streaming Prime Video y en el asistente virtual Alexa.

Al respecto, Aravind Srinivas, director ejecutivo de Perplexity, señaló en la red social X que su plataforma “no funciona en este momento” y que la causa raíz era un problema con AWS. De forma similar, Epic Games confirmó dificultades para acceder a Fortnite, mientras que el portal Downdetector registró reportes de usuarios que experimentaron fallos en Amazon, Coinbase, Robinhood y Venmo.

🌎 | URGENTE: La nube de Amazon está caída a nivel mundial y eso obliga a cientos de apps y páginas web a no funcionar de manera adecuada. pic.twitter.com/hRNS6nIljS — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 20, 2025

Por otro lado, la presidenta de la aplicación de mensajería Signal, Meredith Whittaker, confirmó en X que su servicio también se vio afectado. Asimismo, la aplicación de transporte Lyft dejó de funcionar temporalmente para miles de usuarios en Estados Unidos.

De esta forma, la interrupción de AWS se ha considerado la mayor caída de infraestructura digital desde el fallo global de CrowdStrike ocurrido meses atrás, que afectó a bancos, hospitales y aeropuertos en diversos países.

El logo de Amazon Web Services, mostrado en una conferencia en Menlo Park, en fotografía de archivo. ı Foto: The Associated Press

En su actualización más reciente, Amazon aseguró haber aplicado medidas de mitigación y afirmó que los sistemas muestran “señales significativas de recuperación”. No obstante, advirtió que algunos servicios podrían seguir registrando latencia adicional o procesos pendientes mientras se normaliza completamente la operación.

Con información de Reuters y Europa Press.

