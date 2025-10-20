Obliga LIF a aseguradoras pagar adeudos fiscales 2025

La Ley de Ingresos de la Federación 2026 obliga a las empresas aseguradoras a pagar sus adeudos fiscales correspondientes al año 2025, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con datos expuestos durante la discusión, el monto de créditos fiscales en litigio entre el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y las aseguradoras asciende a más de 200 mil millones de pesos acumulados en los últimos cinco años.

“Estos procesos han permanecido sin resolución definitiva, generando incertidumbre jurídica y fiscal tanto para las empresas como para el erario”, dijo a La Razón José Jesús Rodríguez, consultor fiscal.

En tanto, las aseguradoras no han opinado sobre este hecho.

200 Mil mdp es el acumulado de 5 años en litigio

Por otro lado, en la misma Ley se aclaró que, para efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), no es acreditable que el impuesto se traslade por la adquisición de bienes o prestación de servicios recibida cuando estos tengan por objeto únicamente indemnizar al asegurado.

“Con esto, se busca brindar certidumbre jurídica a los contribuyentes, asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y establecer equidad y piso parejo en el pago de las contribuciones”, aseguró la dependencia.

El experto señaló que las aseguradoras acreditan el IVA de gastos que no les pertenecen, sino que corresponden a los asegurados o beneficiarios. “Esto ocurre cuando una compañía paga a un taller automotriz por daños de un vehículo, o a un hospital por servicios médicos cubiertos por un seguro de vida”, dijo.