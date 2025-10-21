PASE y FUCAM: 7 años contra el cáncer de mama

En el marco del mes de Sensibilización sobre el Cáncer de mama, la Fundación de Cáncer de mama (FUCAM), cumple 25 años de generar un impacto significativo en diversos ámbitos de la sociedad, al refrendar su compromiso con la salud y el bienestar de las mujeres.

Con un enfoque principalmente basado en la detección temprana y el tratamiento integral, FUCAM ha buscado aliados que puedan coadyuvar para continuar salvando vidas y mejorar la calidad de miles de mujeres.

En este sentido, FUCAM y PASE refrendan, por séptimo año consecutivo, su compromiso con la salud y el bienestar de las mujeres a través de su alianza que se ha consolidado como una de las más significativas dentro de la estrategia social de la empresa de telepeaje.

Parte de la campaña de detección oportuna y Tag Rosa. ı Foto: Especial

El Dato: Pase, cada año, busca sumar nuevas acciones para promover la detección temprana del cáncer de mama.

“En cada historia de vida hay un impulso solidario detrás. PASE ha caminado con nosotros estos siete años, impulsando que más mujeres tengan acceso a diagnóstico y tratamiento oportuno. Esa es la verdadera forma de transformar vidas”, señaló María Luisa, Directora General de FUCAM.

La relación entre PASE y FUCAM comenzó en 2019, luego de un proceso de análisis en el que la compañía buscó una causa de impacto real y duradero en la sociedad mexicana a la cual apoyar. Desde ese momento y hasta ahora, la empresa ha invertido más de un millón de pesos, que se traduce en reconstrucciones mamarias, pruebas BRCA, entrega de reposets para áreas de quimioterapia, biopsias, mastectomías, receptores hormonales y quimioterapias, todo en beneficio de cientos de mujeres.

Unidad Móvil para realizar las mastografías gratuitas, afuera del Museo Soumaya. ı Foto: Especial

“Partimos desde casa. Muchas de nuestras colaboradoras son mujeres y queríamos construir una iniciativa que no se quedara solo en lo interno, sino que también conectara con la comunidad”, explicó a La Razón, Andrea Cuevas, Marketing Manager de PASE.

El apoyo no queda sólo en algunas mujeres, ya que PASE también ha apoyado a atender pacientes a través de una unidad móvil en Plaza Carso en la cual se atiende a colaboradoras y familiares.

Desde entonces, la alianza ha evolucionado de una acción filantrópica a un modelo de participación activa, en el que PASE ha impulsado programas de información, revisiones médicas gratuitas y productos con causa. Entre las acciones más destacadas está el Tag Rosa, una edición especial de su dispositivo que, además de destinar un porcentaje de sus ventas a la fundación, incluye información sobre los signos de alerta y los pasos para realizar una revisión oportuna.

Aunque al inicio la recepción fue moderada —particularmente entre los usuarios hombres—, con el tiempo el Tag Rosa se convirtió en un símbolo de empatía.

Instalaciones de Fucam, en el estado de Oaxaca. ı Foto: Especial

Otro eje de la alianza es la campaña anual de mastografías gratuitas, que PASE realiza desde 2023 en coordinación con FUCAM, ya que cada año, una unidad móvil instalada en Plaza Carso brinda servicios de detección a entre 70 y 80 mujeres, principalmente colaboradoras y familiares. Gracias a estas revisiones, se han identificado casos en etapas tempranas que han recibido atención directa en la fundación.

En 2025, la compañía ampliará el alcance con una segunda unidad móvil dirigida a usuarias de PASE y mujeres externas, en respuesta a la demanda creciente. “Nos lo piden las usuarias que al pasar ven la unidad móvil; algunas incluso llegan interesadas en hacer su chequeo. Si tienen más de 40 años, las integramos; si no, las canalizamos con especialistas. Lo importante es fomentar la cultura del cuidado”, agregó.

La colaboración también incluye conferencias sobre salud y detección oportuna, como la realizada en 2024, donde participaron socios como RappiCard.

Más allá de los donativos, PASE recibe cada año un informe detallado de FUCAM sobre el uso de los recursos y los casos beneficiados. En él se incluyen nombres, testimonios y cartas de agradecimiento de mujeres que recibieron tratamientos. “Ver las historias detrás de cada donativo nos recuerda por qué lo hacemos. No se trata solo de entregar un cheque, sino de acompañar vidas reales”, comenta Andrea Cuevas.