Pemex concluye reparación de ducto en Álamo Temapache y continúa labores de saneamiento ambiental

Petróleos Mexicanos (Pemex) finalizó la reparación del ducto afectado por las intensas lluvias registradas en la región norte de Veracruz, específicamente en las inmediaciones del municipio de Álamo Temapache, informó la empresa en un comunicado.

Pemex informó que la pérdida de contención se registró a lo largo de unos ocho kilómetros, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad industrial y ambiental para controlar la situación.

📢 #COMUNICADO | Concluye @Pemex reparación de ducto en Álamo Temapache, #Veracruz, equipos especializados realizan limpieza y remediación en los márgenes del río Pantepec.



🔗 https://t.co/qLw0RSmK8O pic.twitter.com/xA2t6u9LTd — SENER México (@SENER_mx) October 21, 2025

En coordinación con la Secretaría de Marina, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y autoridades locales y estatales, se instalaron dos barreras de contención, cordones oleofílicos y equipos de bombeo y recolección superficial en el río Pantepec, con el objetivo de evitar mayores afectaciones.

Con las maniobras principales ya concluidas, la empresa estatal informó que continúa los trabajos de limpieza y remediación en las riberas y zonas cercanas. Durante el día se prevé la instalación de tres barreras adicionales, mientras que personal especializado realiza tareas de recolección de residuos y aplicación de material absorbente para restablecer las condiciones naturales del entorno.

Ante las recientes lluvias intensas en diversas regiones del país, en #Pemex reforzamos nuestro compromiso con la salud y el bienestar de las comunidades afectadas.



🚑 Hemos desplegado Unidades Médicas Móviles en #Veracruz, #Puebla e #Hidalgo, ofreciendo atención médica… pic.twitter.com/MTB5kHFvYz — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 19, 2025

Pemex detalló que las acciones se coordinan desde el Puesto de Mando Unificado, ubicado en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tuxpan, donde participan representantes de los tres órdenes de gobierno para supervisar los avances y garantizar atención integral a la población.

Finalmente, la empresa reiteró su compromiso con la seguridad de las comunidades, la protección del medio ambiente y la atención responsable ante cualquier eventualidad, asegurando que su prioridad es “el bienestar de la población y el cuidado de los recursos naturales”.

